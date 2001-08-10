Южно-Сахалинский городской суд принял иск экологов в защиту косаток

Две общественные организации - "Экологическая вахта Сахалина" и Клуб "Бумеранг", а также представитель инициативной группы "Друзья океана" обратились в суд с иском об оспаривании положительного заключения государственной экологической экспертизы на документацию по изменению общего допустимого улова (ОДУ), которой разрешен вылов 13 косаток в Охотском море в 2018 году.



Как сообщили ТИА "Острова" авторы инициативы, сегодня истцы получили определение Южно-Сахалинского городского суда о принятии административного искового заявления и подготовке дела к судебному разбирательству. В срок до 24 августа 2018 ответчик – департамент Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу – обязан представить в суд возражения на иск с приложением доказательств. После этого суд назначит дату судебного заседания.



Обращение в суд стало логическим продолжением масштабной общественной кампании в защиту косаток. Так, 30 апреля 2018 в г. Южно-Сахалинске инициативная группа "Друзья океана" провела пикет против отлова морских млекопитающих под лозунгами "Косатки не товар", "Сахалин против отлова китов", "Сохраним китов вместе", "Запретить варварский живоотлов", "Продали весь лосось, продадим всех косаток" и др.



На популярном сайте интернет-петиций change.org сахалинские природоохранные активисты создали петицию "Остановить выдачу квот на отлов косаток и белух!", которую за несколько дней подписали более 16 тысяч человек, а на сегодня количество подписантов приближается к 22 тысячам. Граждане требуют запретить выдачу квот на отлов косаток и белух.



Независимые ученые – эксперты по морским млекопитающим на общественных слушаниях 3 мая 2018г. в г. Владивосток подвергли обоснованной критике предлагаемые ОДУ на морских млекопитающих. Протоколом общественных слушаний подтверждается, что 6 из 7 выступающих представителей общественности высказались против утверждения ОДУ на косаток. В решении протокола зафиксировано, что представители общественности выступают против отлова косаток и белух. Участники слушаний рекомендовали заказчику и разработчику ОДУ учесть все высказанные предложения и замечания в итоговых материалах.



Однако руководство Росрыболовства не посчитало нужным учесть мнение независимых академических экспертов и общественности. Материалы ОДУ на отлов косаток в некомплектном составе (без полных материалов общественных обсуждений) были направлены в департамент Росприроднадзора на государственную экологическую экспертизу. Экспертная комиссия провела экспертизу всего за 6 дней, вместо установленного департаментом срока - 1 месяц. Жалобы "Эковахты" в Генеральную прокуратуру РФ о нарушении прав граждан указанными действиями не получили адекватной реакции, в связи с чем общественники обратились в суд.



В настоящее время группа "Друзей океана" находится в месте отлова косаток и ведет общественный контроль за действиями коммерческих компаний, охотящихся за этими морскими млекопитающими для их последующей продажи, в том числе за рубеж.



Общественники намерены использовать все возможные законные методы для защиты этих свободных, умных и красивых животных.



Исковое заявление в защиту прав неопределенного круга лиц подготовила юрист "Эковахты Сахалина" Наталия Лисицына. Она же ведет дело в суде.