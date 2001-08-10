Свыше 21 тысячи иностранцев въехали в ДФО по электронной визе
Упрощенным визовым режимом на Дальнем Востоке воспользовались 21244 иностранных гражданина из 14 стран. За неделю по электронной визе прибыло более 1,6 тыс. человек, сообщили ТИА "Острова" в министерстве по развитию Дальнего Востока.
Чаще всего по электронной визе приезжают граждане Китайской Народной Республики (16,6 тыс. человек) и Японии (более 4,4 тыс. человек). Также с помощью этого механизма прибыли 133 гражданина Сингапура, 45 граждан Индии, 24 гражданина КНДР, 19 граждан Саудовской Аравии, 13 граждан Мексики, 9 граждан Бахрейна, 7 граждан Турции, 5 граждан Алжира, 4 гражданина Ирана, 3 гражданина ОАЭ, по 2 гражданина из Кувейта и Марокко.
Сегодня по электронной визе можно прибыть в Приморский край, на Камчатку и Сахалин. Почти все иностранцы посетили Приморье. Большая часть туристов традиционно прибывает в регион через аэропорт Кневичи. Однако востребованы у обладателей электронных виз также автомобильные пункты пропуска «Турий Рог» и «Полтавка», железнодорожный пропускной пункт «Пограничный» и морской пункт пропуска Владивосток. Также было зафиксировано два въезда на Сахалин через морской пункт пропуска Корсаков.
Подать заявку на получение электронной визы на специализированном сайте могут граждане 18 стран. Сделать это необходимо за четыре дня до предполагаемого въезда. Электронная виза выдается бесплатно, без взимания консульского сбора.
Заработала система выдачи электронных виз для посещения Дальнего Востока иностранным гражданам в августе прошлого года. За это время выдано почти 34 тысячи электронных виз.
Напомним, до первого сентября должны заработать воздушные пункты пропуска, через которые можно прибыть по электронной визе, в пяти дальневосточных аэропортах. Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства России Дмитрий Медведев. Помимо аэропорта Владивосток (Кневичи), на который уже распространен режим электронной визы, можно будет приехать по упрощенному визовому режиму в Петропавловск-Камчатский (Елизово), Благовещенск, Хабаровск (Новый), Южно-Сахалинск (Хомутово), Анадырь (Угольный). Закон о расширении действия электронных виз на Дальнем Востоке. Речь идет о законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части распространения упрощенного порядка въезда иностранных граждан по электронным визам на территории воздушных пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа» был подписан 19 июля 2018 года.
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