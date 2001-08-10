Ещё одна жительница Томаринского района перешагнула девяностолетний рубеж

На днях своё 90-летие отметила жительница города Томари Зинаида Филипповна Есьман. Помимо родственников, друзей и знакомых почтенного юбиляра поздравили руководители органов местного самоуправления, представители депутатов и общественных деятелей района, а также сотрудники соцзащиты.

В понедельник мэр Томаринского городского округа Александр Кобелев и председатель районного собрания Валентина Новикова вручили Зинаиде Филипповне подарок и поздравительный адрес, пожелав имениннице здоровья, заботы близких людей и активного долголетия, сообщили ТИА "Острова" в администрации района.

Зинаида Филипповна Есьман родилась в Червенском районе, Минской области 5 августа 1928 года. В годы войны пережила фашистскую оккупацию, страшные воспоминания о которой пронесла через всю свою жизнь. Быстро повзрослевшая из-за перенесённых тягостей Зинаида начала работать в пятнадцать лет. В конце 40-х годов молодая девушка переехала в город Борисово и устроилась на макаронную фабрику, где зарекомендовала себя с хорошей стороны и была выбрана народным депутатом. Здесь же она встретила свою первую и единственную любовь – военнослужащего Михаила. Вышла замуж, родился сын Евгений. И в 1956 году молодая семья приехала на Сахалин. Супруги планировали поработать на Сахалине три года, но судьба распорядилась иначе.

В Томари Зинаида Филипповна живёт вот уже более полувека и считается старожилом города. Её трудовой стаж насчитывает 57 лет, 27 из которых она проработала в детских садах. Сегодня Зинаида Филипповна находится на заслуженном отдыхе и носит почётное звание ветерана труда.