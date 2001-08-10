Министр образования напутствовала сборную Сахалинской области перед финалом WorldSkills

Министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова напутствовала сборную команду островного региона в преддверии финала VI национального чемпионата WorldSkills Russia, который пройдет в г. Южно-Сахалинске с 8 по 12 августа. Об этом ТИА "Острова" рассказали в министерстве образования региона.

Отметим, что Сахалинская область в финале VI национального чемпионата WorldSkills Russia будет представлена в 27 компетенциях. В общей сложности в состав сборной команды вошли 49 участников. В их числе школьники и студенты колледжей и техникумов области. Надо отметить, что в команду сборной Сахалинской области вошли представители всех учреждений профессионального образования нашего региона.

Глава островной сферы образования пожелала молодым профессионалам успеха и удачи. Наталья Мурашова выразила надежду, что сахалинская сборная на предстоящем чемпионате продемонстрирует хороший результат.

- Дорогие ребята, за вас будет болеть вся Сахалинская область. Мы верим в ваши силы! Мы знаем, что у вас все получится. Пусть эти соревнования станут для вас трамплином в будущее. Идите уверенно к победе. Вам все по плечу, - пожелала ребятам Наталья Мурашова.

Во время встречи с министром, каждый участник сахалинской сборной получил от регионального министерства образования подарок - рюкзак и парадную форму с символикой островного края.

Отметим, что всего в турнире VI национального чемпионата WorldSkills Russia примут участие более 700 человек со всей России, которые продемонстрируют уровень профессионального мастерства в 63 компетенциях. За качеством выполнения конкурсных заданий будут следить более 700 квалифицированных экспертов.