Сахалинэнерго реконструировало ЛЭП для потребителей Анивского района

Филиал «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго» завершил реконструкцию линии электропередачи напряжением 10 киловольт в Анивском районе. ЛЭП играет важную роль в бесперебойном электроснабжении сел Петропавловское, Высокое и Огоньки, предприятий жизнеобеспечения: котельной и водозабора.

На участке ЛЭП, наиболее подверженном гололёдообразованию, энергетики заменили 150 опор, а также смонтировали более 6 километров самонесущего изолированного провода, устойчивого к ветровым нагрузкам и гололёду.

До начала холодов энергетики также реконструируют еще одну ЛЭП-10 кВ в Анивском районе. Она отвечает на надежное электроснабжение сел Успенское и Троицкое.

Проект по реконструкции линий в Анивском районе предусмотрен инвестиционной программой «Сахалинэнерго». Общая стоимость работ и материалов составит 33 млн рублей, сообщили ТИА "Острова" в компании.