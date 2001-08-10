Тихоокеанское
информационное агентство
8 Августа 2018
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10:57, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сегодня в Южно-Сахалинске ограничат движение на ряде улиц

Автомобилистов Южно-Сахалинска предупреждают об изменениях в ограничении движения транспорта на улицах Есенина, Горького и Пуркаева 8 августа, в день открытия финала VI национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia-2018).

Сегодня проезд на ул. Есенина от ул. Комсомольской до ул. Горького (по направлению с запада на восток), ул. Горького от ул. Есенина  до ул. Емельянова (по направлению с юга на север) и ул. Пуркаева от ул. Комсомольской до ул. Горького (по направлению с запада на восток) по одной полосе будет ограничен с 16.30 до 19.00. А полное перекрытие данных участков, сообщили ТИА «Острова» в мэрии, продлится с 19.00 до 23.00.

Администрация Южно-Сахалинска просит автомобилистов заранее планировать маршрут движения.

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