Тихоокеанское
информационное агентство
8 Августа 2018
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16:25, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

У торгового центра в Южно-Сахалинске запретят парковку

Парковочный карман на улице Комсомольской около ТДЦ «Столица» в Южно-Сахалинске 9 августа будет закрыт. С 07.00 до 13.30 будет запрещена остановка транспортных средств.

Как сообщили ТИА «Острова» в мэрии города, ограничения вводятся в связи с проведением в торгово-деловом центре пленума VI национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia-2018).

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