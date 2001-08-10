У торгового центра в Южно-Сахалинске запретят парковку

Парковочный карман на улице Комсомольской около ТДЦ «Столица» в Южно-Сахалинске 9 августа будет закрыт. С 07.00 до 13.30 будет запрещена остановка транспортных средств.

Как сообщили ТИА «Острова» в мэрии города, ограничения вводятся в связи с проведением в торгово-деловом центре пленума VI национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia-2018).