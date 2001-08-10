Замминистра образования РФ: WorldSkills даст толчок Сахалину

Всероссийский чемпионат WorldSkills Russia-2018 даст мощный толчок развитию профессионального образования на Сахалине. Об этом заявила заместитель министра образования и науки Российской Федерации Ирина Потехина, прибывшая сегодня на остров в числе почетных гостей мероприятия.

- Мы знаем, что система среднего специального образования в Сахалинской области развивается очень активно. Уверена, что стартующий сегодня чемпионат «Молодых профессионалов» придаст этому направлению дополнительный импульс. В регион прибыли лучшие профессионалы со всей страны, которые готовы поделиться всеми своими знаниями и опытом, - сказала замминистра. – Вы получите фантастическое наследие. Для проведения чемпионата закуплено современное оборудование мирового стандарта. По окончании состязаний оно окажется в аудиториях и мастерских учебных заведений Сахалинской области, где будут проходить конкурсы. У ребят появятся новые возможности для обучения и совершенствования навыков.

Сегодня, как стало известно ТИА «Острова», в островной регион для участия в мероприятиях Worldskills Russia также прибыли заместитель начальника Управления Федеральной службы по труду и занятости Петр Суздалев, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, заместитель председателя правительства Калининградской области Илья Баринов и другие почетные гости.

Напомним, открытие Нацфинала-2018 состоится сегодня, 8 августа, в 19:00 в Дворце спорта «Кристалл». Телекомпания ОТВ организует трансляцию этого события в региональном телеэфире, а также в сети Интернет. В 20:30 у дворца спорта также состоится концерт рэпера L'One.