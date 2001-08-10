В Сахалинской области стартовал финал VI национального чемпионата «Молодые профессионалы»

Церемония открытия самых масштабных в России соревнований профессионального мастерства по международным стандартам состоялась во дворце спорта «Кристалл» Южно-Сахалинска. Ее участниками стали более 3 тысяч человек, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

Началось мероприятие с выхода на сцену представителей регионов страны со своими флагами. Участников и гостей чемпионата с его началом поздравили первые лица государства - были зачитаны приветствия от Президента России Владимира Путина, Председателя федерального Правительства Дмитрия Медведева и вице-премьера - полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

- Для Сахалинской области - большая честь принимать такие престижные соревнования. Молодым профессионалам они дают возможность повысить свою квалификацию и познакомиться с лучшими мировыми практиками, - отметил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, пожелавший участникам чемпионата удачи. – У ребят есть уникальный шанс проявить себя, оценить свои способности на фоне соперников со всей страны. В полной мере это относится и к сахалинской команде. Сейчас для островного региона особенно значимы компетенции, связанные со строительством, сельским хозяйством, гостиничным бизнесом и общественным питанием. Буду пристально за ними наблюдать.

Наиболее ярким моментом церемонии стала встреча флага WorldSkills, который доставили на остров из Китая. Она ознаменовала начало российского этапа в мировой эстафете символа движения молодых профессионалов. До этого он путешествовал по всем континентам и странам, где проводились соревнования WorldSkills.

- Флаг начал свою эстафету с Абу Даби, когда Россия вошла в пятерку лучших команд мира. Он побывал международной космической станции и во многих уголках земного шара. Каждая страна оставила на нем свою наклейку. Сегодня на Сахалине начинается новый этап путешествия легенды - по самой большой стране мира. Уже завтра флаг будет размещен на главной площадке состязаний ТРЦ «Аллея», где каждый желающий сможет сфотографироваться с ним, - рассказала заместитель генерального директора по организации чемпионатов Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Карина Саликова.

Она добавила, что за последние 6 лет российское профессиональное движение совершило огромный рывок вперед. Когда организация «Молодые профессионалы» только зарождалась в нашей стране, отечественные команды замыкали пятую десятку. Сейчас они входят в пятерку лучших.

На стартовавшем сегодня всероссийском чемпионате пройдет отбор участников, которые представят отечественную команду на следующих международных состязаниях. Они пройдут в Казани в 2019 году, где встретятся профессионалы из 78 стран мира.

- Жители Сахалина совершили невероятное, чтобы встретить сегодня 3,5 тысячи гостей со всей страны. Тот потенциал, который здесь сегодня собран, обязательно должен трансформироваться в новые экономические достижения, в рабочие места и общее улучшение качества жизни на островах. Союз WorldSkills уверенно шагает по нашей стране и меняет систему подготовки рабочих профессий. Теперь у него появился достойный форпост в восточной части России – на Сахалине, - отметила заместитель министра образования и науки Российской Федерации Ирина Потехина.

Среди почетных гостей торжества был губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Он планирует обратить особое внимание на компетенцию, в которой участвую ветеринары, так как в регионе большое внимание уделяется сельскому хозяйству.

- Конечно то радушие, с которым Сахалин принимает гостей, производит неизгладимое впечатление. В 2021 году нацфинал пройдет у нас в Великом Новгороде, - сказал глава региона. Мы сейчас перенимает сахалинский опыт, видим, какую огромную работу вы проделали. Смотрим на организационные моменты, ведь создать такую логистику очень непросто. И то, что Сахалин с этим справился, вызывает огромное уважение.

Участников чемпионата WorldSkills Russia также поддержал известный российский рэпер Леван Горозия, артист лейбла Black Star, выступающий под псевдонимом L’One. Во время открытия он получил почетное звание посла движения «Молодые профессионалы» в Казани. После торжественной части состоялся концерт исполнителя.

В финале VI национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia островной регион будет представлен в 27 компетенциях. В общей сложности в состав сборной команды вошли 49 участников. Это школьники и студенты колледжей и техникумов области.

Напомним, что всего в масштабных соревнованиях участвуют более 700 человек со всей России. Им предстоит пройти испытания в 63 компетенциях. Оценивать конкурсантов будут более 700 квалифицированных экспертов.