Вице-премьер Татьяна Голикова напутствовала участников WorldSkills Russia
Сегодня в Южно-Сахалинске в рамках торжественного открытия соревнований финала VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) с видео-приветствием к гостям и участникам чемпионата обратилась вице-премьер РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова. Об этом ТИА "Острова" рассказали в пресс-службе конкурса.
«Я рада приветствовать участников, гостей, экспертов VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы»», – сказала она, отметив, что за несколько лет Национальный чемпионат, который проводится по стандартам WorldSkills, стал самым крупным в мире.
«Сегодняшний 6-й – не исключение. В Национальном чемпионате в Южно-Сахалинске примут участие около 800 конкурсантов, почти столько же – их тренеров и, что важно, среди участников есть школьники, юниоры. Ребята будут соревноваться по самым востребованным профессиям для экономики страны», – добавила Татьяна Голикова.
В приветствии вице-премьер затронула важную тему – наследие чемпионата Ворлдскиллс в регионе. «Это и оборудование, и профессиональные компетенции для наших ребят, которые учатся в средних профессиональных учебных заведениях», – пояснила Татьяна Голикова. В продолжение она отметила, что практические знания, которые конкурсанты получают по результатам участия в таких чемпионатах и во время последующего обучения, очень важны для развития страны, учитывая расставленные на сегодняшний день приоритеты.
В завершение вице-премьер пожелала всем участникам успехов, побед и получения новых знаний не только на этом чемпионате, но и в будущем – во время проведения аналогичных мероприятий.
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