В двух сахалинских селах построят новые пожарные депо
В селах Ильинское и Онор Сахалинской области возведут два новых здания пожарных подразделений. Строительство начнется в сентябре 2018 года, его стоимость составила около 54,3 миллионов рублей.
Депо каждого объекта рассчитано на размещение 2 автомобилей. В зданиях также предусмотрены караульное помещение, учебный класс и обслуживающий пост газодымозащитной службы. Также постройки включают пункт связи (диспетчерская), комнаты бытового обслуживания и работы дежурного караула, санузел, душевую и спальное помещение.
– Старые объекты в названных поселениях уже не соответствуют современным требованиям. В Ильинском новое здание построят на месте прежнего. В селе Онор постройку разместят на новом месте, - рассказал начальник отдела материально-технического обеспечения ОКУ «Управления ППС» Дмитрий Гаранин.
Также в 2019 году планируется возвести новые пожарные объекты в селах Восточное Макаровского района и Хоэ Александровска-Сахалинского района. Строительство зданий осуществляется в рамках государственной программы Сахалинской области «Защита населения и территории Сахалинской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 - 2020 годы», сообщили ТИА «Острова» в управлении противопожарной службы Сахалинской области.
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