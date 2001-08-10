В Холмске хотят создать еще одну зеленую зону
Очередная встреча жителей улиц Пионерская и Комсомольская с главой округа Андреем Сухомесовым состоялась в минувший вторник. Были приглашены к разговору также руководители ряда структурных подразделений администрации, депутат Сахалинской областной Думы Артём Круглик, депутат местного собрания Надежда Ким, сообщили ТИА «Острова» в местной администрации.
Район улиц Пионерская и Комсомольская после капитального ремонта фасадов домов и части дворовых территорий значительно преобразился, став, уютным и красивым. Но остались ещё проблемы, которые требуют своего решения.
Инициативная группа жителей в лице Светланы Удаловой представила список нерешённых вопросов. Среди которых – установка москитных сеток на окнах домов, качество ремонта подъездов, соответствие реконструкции и наполнения спортивной площадки пожеланиям жителей.
Также речь шла о возможности выкупа администрацией частного земельного участка, расположенного между гостиницей «Чайка» и храмом Преображения Господня, и его последующем благоустройстве, создании в микрорайоне зелёной зоны и места отдыха для горожан.
Андрей Сухомесов предложил инициативной группе совместно со специалистами «Службы единого заказчика», управления ЖКХ, управляющих компаний уточнить комплекс мероприятий, которые позволят окончательно решить проблемы улиц Пионерская и Комсомольская.
Через неделю состоится следующая встреча с инициативной группой, на которой в «дорожной карте» будут прописаны все поручения и сроки их исполнения.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
13:53 3 Августа В реновации Южно-Сахалинска будут участвовать компании с международным опытом
- 18:18 8 Августа Пенсионный фонд не хотел компенсировать пенсионерке проезд на материк
17:27 6 Августа Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
17:26 7 Августа На станции Холмск скопились десятки железнодорожных вагонов
11:18 13 Июля На Сахалине выполнили половину годового плана по модернизации железнодорожного пути
18:56 20 Июля Артобъекты финала VI национального чемпионата рабочих профессий украшают Южно-Сахалинск
14:10 20 Июля Музей книги Чехова «Остров Сахалин» поздравит Кировское с юбилеем села
- 11:45 20 Июля ВТБ начал принимать Huawei Pay в своей сети POS-терминалов
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?