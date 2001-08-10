В Холмске хотят создать еще одну зеленую зону

Очередная встреча жителей улиц Пионерская и Комсомольская с главой округа Андреем Сухомесовым состоялась в минувший вторник. Были приглашены к разговору также руководители ряда структурных подразделений администрации, депутат Сахалинской областной Думы Артём Круглик, депутат местного собрания Надежда Ким, сообщили ТИА «Острова» в местной администрации.

Район улиц Пионерская и Комсомольская после капитального ремонта фасадов домов и части дворовых территорий значительно преобразился, став, уютным и красивым. Но остались ещё проблемы, которые требуют своего решения.

Инициативная группа жителей в лице Светланы Удаловой представила список нерешённых вопросов. Среди которых – установка москитных сеток на окнах домов, качество ремонта подъездов, соответствие реконструкции и наполнения спортивной площадки пожеланиям жителей.

Также речь шла о возможности выкупа администрацией частного земельного участка, расположенного между гостиницей «Чайка» и храмом Преображения Господня, и его последующем благоустройстве, создании в микрорайоне зелёной зоны и места отдыха для горожан.

Андрей Сухомесов предложил инициативной группе совместно со специалистами «Службы единого заказчика», управления ЖКХ, управляющих компаний уточнить комплекс мероприятий, которые позволят окончательно решить проблемы улиц Пионерская и Комсомольская.

Через неделю состоится следующая встреча с инициативной группой, на которой в «дорожной карте» будут прописаны все поручения и сроки их исполнения.