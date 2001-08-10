Жители Куйбышево пожаловались холмскому мэру на детскую площадку

Месторасположение детской площадки, установленной в Куйбышево, не устраивает некоторых жителей близлежащих домов. Глава и специалисты холмской администрации побывали на площадке и предложили пути решения возникшей проблемы, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.

Поездка представителей муниципальной власти по улицам сёл Чехов и Куйбышево стала продолжением встречи главы холмской администрации Андрея Сухомесова с жителями, которая состоялась в минувшую среду в зале Сельского дома культуры.

Диалог получился продуктивным и деловым. Чеховчане задавали руководителю и присутствовавшим специалистам вопросы о состоянии дорог в селе и трассы Холмск – Чехов, сроках и объёмах капитального ремонта дворовых территорий, фасадов и кровель домов, установки детских площадок, обеспечения жителей чистой питьевой водой, сносе расселённых домов и заброшенных зданий, строках строительства крытого спортивного зала и др.

Андрей Сухомесов рассказал сельчанам, что на днях был разыгран конкурс на укладку твёрдого дорожного покрытия на участке улицы Фабричная. Ремонт будет произведён на средства в размере около 6 млн. рублей, которые с 2017 года ежегодно выделяются на каждое территориальное образование. И жители сёл сами решают, какие дороги необходимо привести в нормативное состояние в первую очередь.

Поэтапно проводится укладка асфальта на трассе Холмск – Чехов. Около 800 метров дороги перед селом Пионеры уже одето в асфальтовое покрытие, отыгрываются конкурсные процедуры на 5 км дороги от Пионеров до Костромского, выделены средства из областного бюджета на ремонт участка от Малки до Яблочного. Готовятся технические задания на ремонт пяти старых японских мостов, обустроенных на всём протяжении пути от Правды до Чехова.

Специалистами управления ЖКХ администрации осуществляется претензионная работа в отношении компаний, выигравших конкурсы на обслуживание дорог между Холмском и Чеховым, а также внутри села, поскольку качество их работы вызывает нарекания как со стороны сельчан, так и со стороны администрации.

Особо волнуют людей проблемы медицинского обслуживания населения. В частности, отсутствие терапевта и работа дневного стационара. Заведующая отделением профилактики Холмской ЦРБ Юлия Каленбет заверила чеховчан, что в конце августа – начале сентября в село приедет терапевт и будет работать на постоянной основе. Договор со специалистом уже подписан. Тем самым будет решена и проблема полноценного функционирования дневного стационара чеховской амбулатории.

Также на встрече присутствовали руководитель управления пенсионного фонда России по Холмскому городскому округу Анна Романкова и заместитель начальника Наталья Гатиятуллина. Они рассказали об изменениях в пенсионном законодательстве и ответили на вопросы жителей.

После общения в СДК глава администрации, руководители и специалисты структурных подразделений поработали с гражданами, обратившимися индивидуально, и проехали по ряду адресов, где возникли проблемные ситуации. В частности, на детскую площадку в Куйбышево. По итогу было принято решение собрать сход граждан, чьи дома расположены рядом с площадкой, и определиться окончательно: остаётся ли данный объект благоустройства на прежнем месте или должен быть перенесён в другое. Сход запланирован на 10 августа.