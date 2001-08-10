«Дети Азии» решили рассказать участникам WorldSkills о себе
Дирекция I Международных спортивных игр «Дети Азии» презентовали выставочный стенд, который расположился на ТЦ «Аллея» в Южно-Сахалинске, где в эти дни проходят соревнования VI всероссийского финала чемпионата WorldSkills. Об этом ТИА «Острова» сообщили организаторы.
Помимо информации о предстоящих играх, гости и участники соревнований могли оставить себе на память значки игр, наклейки и информационные брошюрки.
- Мы стараемся не пропускать такие масштабные мероприятия и рассказывать сахалинцам об играх. Нам важно, чтобы помимо спортсменов, главными участниками соревнований стали жители областного центра. Сегодня в области идет отбор волонтеров, большая часть из них, приехав из других регионов страны, уже захотели стать частью I зимних игр «Дети Азии», - рассказывает директор дирекции I МСИ «Дети Азии» Владимир Максимов.
Все посетители площадки смогли поиграть в интересные игры, которые предложили организаторы.
- Игры рассчитаны именно на молодежь, хотя к нам подходят и представители делегаций. Тоже принимают участие, интересуются самим мероприятиям. Мы подготовили зону для отдыха. Участники могут поиграть в компьютерные игры в свободное от конкурсов время, - рассказывает начальник отдела продвижения Максим Зеленин.
Экспозиция I МСИ «Дети Азии» будет работать на протяжении всех конкурсных дней и открыта для посещения всех желающих.
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