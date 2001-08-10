В Сахалинской области появится центр опережающей профподготовки

На Сахалине создадут центр опережающей профессиональной подготовки. Такое заявление сделала председатель правительства островного региона Вера Щербина во время пленарного заседания «Производительность труда: факторы роста-2024» в рамках Финала VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», который в эти дни проходит в Южно-Сахалинске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

Участниками мероприятия также стали Саймон Бартли, президент WorldSkills International, Джонг Соб Джанг, генеральный секретарь Samsung Skills, вице-президент Samsung Electronics, Южная Корея, Андрей Дюбанов, участник WorldSkills Russia, стажер компании Samsung в Южной Корее, Хай Мао, исполнительный директор China Auto Parts & Accessories Investment Holdings Corp., Андрей Никитин, губернатор Новгородской области, Николай Соломон, генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда, Петр Щедровицкий, член Правления фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад». В качестве модератора выступал Роберт Уразов, генеральный директор Союза «Молодые профессионалы» «WorldSkills Russia»).

Президент России Владимир Путин поставил перед органами власти всех уровней задачу – в ближайшие шесть лет увеличивать производительность труда на несырьевых предприятиях на 5 процентов в год. О путях решения и шла речь в ходе заседания. Каждый из участников дискуссии озвучил собственный рецепт повышения производительности труда, обрисовал представление о роли движения «Молодые профессионалы» «WorldSkills Russia» в решении поставленной Президентом задачи.

- Необходимо создать среду, которая стимулировала бы собственников предприятий заниматься повышением производительности труда, - заметил новгородский губернатор Андрей Никитин. - Один из важнейших элементов этой работы, безусловно, WorldSkills, соревнования молодых профессионалов. В прошлом году в Финале Национального чемпионата принимал участие всего один представитель нашей области. В этом - уже шестеро. За каждым из них стоят предприятия, которые вложились в колледжи, инвестировали средства в оборудование. Создавая этот соревновательный дух, мы стимулируем собственников повышать производительность труда.

- Сахалинская область – стабильно развивающийся регион, экономика которого испытывает потребность в кадрах для ряда отраслей, - сказала Вера Щербина. – Важно, чтобы сфера профессионального образования максимально отражала потребности рынка, чтобы выпускники без проблем получали работу. Поэтому мы активно создаем условия для участия работодателей в формировании кадрового потенциала региона.

В 2015-2017 годах в Сахалинской области открыто 24 новых направления подготовки.

- Мы приступили к созданию центра опережающей профессиональной подготовки – площадки, реализующей экспериментальные интенсивные образовательные программы среднего профессионального образования с сокращением сроков подготовки и быстрым выходом специалистов на рынок труда по современным специальностям, использующим цифровые технологии, - отметила председатель сахалинского правительства.

Участники пленарного заседания пришли к общему выводу, что для неуклонного повышения производительности труда необходимо синхронное движение двух систем.

- С одной стороны – собственников бизнеса, которые создают высокопроизводительные рабочие места, - подвел итог Роберт Уразов. – С другой стороны – системы подготовки кадров, которая опережает, фактически навязывает новые технологии бизнесу, который ведется сейчас. И наша задача – выращивать людей не под воспроизводство той экономики, которую мы имеем, а под ту экономику, которую мы хотим получить.

В свою очередь заместитель министра образования и науки РФ Ирина Потехина затронула тему так называемого индекса счастья. Этот показатель демонстрирует степень удовлетворенности граждан жизнью. Как показывает практика, индекс счастья не всегда напрямую зависит от материальной обеспеченности. В это же время он зависит от того, насколько правильно выбрана профессия, есть ли у человека возможности для самореализации.

- Конечно, государство должно думать о качестве жизни населения, но такие элементы, как мотивация, соотношение ожиданий и реальности тоже нужно развивать, - прокомментировала Ирина Потехина. - Это для нас большой вызов – думать не только о материальных характеристиках, но и над уровнем удовлетворенности человека в том, что у него есть. Я первый раз на Сахалине. Знаете, что бросается в глаза? Что близко к индексу? Количество цветов. Город очень зеленый, чистый и цветущий. Мне кажется, что тут все в порядке со счастьем.

- Последний раз я был на Сахалине восемь или девять лет назад, - также поделился впечатлениями Андрей Никитин. - Потрясен изменениями, которые здесь произошли. Красивый город с яркими интересными ухоженными зданиями. Видно, какой громадный объем работы выполняется по благоустройству. Мне кажется, здесь живут счастливые люди.