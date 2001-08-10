Сахалинские строители получили награды к профессиональному празднику
Торжественное собрание ко Дню строителя состоялось сегодня в Южно-Сахалинске. Лучшим работникам отрасли были вручены грамоты и благодарности. А двое сахалинцев – Владимир Полянсков и Павел Суворов – были удостоены звания почетных строителей России.
Обращаясь к собравшимся, заместитель председателя правительства региона Владимир Сидоренко отметил, что строительная отрасль на Сахалине уверенно набирает обороты, 2017 стал для нее годом важных свершений. Успешно завершена программа переселения из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2012 года. Всего за последние 3 года в области было построено около 1 миллиона квадратных метров жилья, более трети из которого – социальное. Регион вышел в лидеры на Дальнем Востоке и по объемам строительства арендных квартир для работников бюджетной сферы.
– В прошлом году были введены в строй такие важные объекты как перинатальный центр Сахалинской областной больницы и реабилитационный центр для инвалидов. Построено более 340 тысяч квадратных метров жилья, – отметил зампред. – В списке значимых для жителей объектов также - здание Центра обработки данных экстренной службы 112 в Южно-Сахалинске, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Поронайске и многие другие. Сейчас для отрасли открываются новые горизонты. В частности, принята очередная программа по переселению сахалинцев и курильчан из ветхих и аварийных домов. На островах предстоит построить 460 тысяч квадратных метров жилья, в которых квартиры получат 25 тысяч жителей.
Говоря о задачах, стоящих перед отраслью исполняющая обязанности главы областного министерства строительства Татьяна Стаценко, добавила, что приоритет будет отдан социальному строительству.
- Мы должны объединить усилия для того, чтобы к 2024 году на Сахалине и Курилах не осталось ветхого и аварийного жилья, - обратилась она к представителям строительного сообщества. - В планах - строительство 23 новых объектов образования, 15 новых детсадов и многофункционального культурного центра в Южно-Сахалинске. Думаю, что этот объем работ по плечу строительной отрасли.
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