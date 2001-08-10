В Новоалександровске на пять дней отключат горячую воду

«Сахалинская коммунальная компания» объявила о предстоящем отключении горячей воды в Новоалександровске. Как сообщили ТИА «Острова» в компании, это связано с плановыми ремонтными работами в котельной планировочного района рамках подготовки к зиме.

Горячую воду отключат 13 августа с 8.00 в части домов п/р Ново-Александровск по следующим адресам:

ул. 2-я Красносельская: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 16, 18, 18а, 20, 20а, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 28а, 28б, 30, 32, 34;

ул. 2-я Комсомольская: 12, 14, 15, 17, 19, 23, 25;

ул. 30 лет Победы: 3а, 3б, 5в, 7, 7а, 7б, 9, 11, 13, 15, 20, 22, 24, 28, 30, 32;

пер. Железнодорожный: 16, 18, 18а, 20, 20а.

Под отключение также попадают детские сады 31 и 31, школа 32.

Полностью восстановить подачу горячего водоснабжения планируется к вечеру 17 августа.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам диспетчерской службы компании: 72-30-13, 72-33-89 (круглосуточно).