Утоление кадрового голода в России обсудили в рамках деловой программы нацфинала WorldSkills Russia 2018

В Южно-Сахалинске обсудили опыт сотрудничества компании по производству сварочных аппаратов «Кемппи Россия» с движением WorldSkills и учебными центрами страны. В роли спикера выступил руководитель направления «Атомная отрасль. Образовательные проекты» международного предприятия Сергей Дорофеев. Об этом ТИА "Острова" сообщили в дирекции конкурса.

«Приоритетное направление работы компании – развитие профессионального образования. Хорошее оборудование – только половина успеха, – отметил Сергей Дорофеев. – Главное – люди».

Сотрудничество учебных заведений с производителем сварочного оборудования - одно из приоритетных направлений работы Кемппи. Партнерство включает в себя поставку сварочного оборудования по минимальной цене, техническую и консультационную поддержку. Кроме того, Кемппи проводит многочисленные семинары, конференции и мастер-классы - как в учебных заведениях, так и на базе самого предприятия.

Сотрудников Кемппи – инженеров и разработчиков оборудования – привлекают к учебным мероприятиям. А также проводят курсы повышения квалификации персонала учебных центров. Программы повышения квалификации по профессии «Сварщик» проходят при участии компании в Новосибирске. С 2016 года в основу такого обучения легли международные стандарты WorldSkills.

Сергей Дорофеев поведал о том, откуда в Кемппи, которая занимается производством сварочных аппаратов, вообще возник интерес к образовательным программам. «Все началось с Росатома, где ещё несколько лет назад существовала нехватка грамотных сварщиков. Тогда вместе с Кемппи в госкорпорации решили создать несколько учебных центров - в Москве и Нововоронеже. Там разместили производственные мастерские и необходимое оборудование. А прошедшие обучение специалисты теперь успешно работают в Росатоме».

В следующий раз решили кадровый вопрос для космодрома Восточный. Уже после этого Кемппи стала сотрудничать с WorldSkills Russia на партнерских правах. С 2015 года на оборудовании компании прошло свыше 100 чемпионатов по всей стране. Сотрудники предприятия осуществляют техническую поддержку на местах, в том числе - на финале Vi Национального чемпионата в Южно-Сахалинске. Кроме того, при поддержке компании проходят соревнования в рамках WorldSkills Hi-Tech в Екатеринбурге.

Кемппи предоставляет сварочные аппараты для аргонно-дуговой и ручной дуговой сварки, а также для полуавтоматической сварки. Компания приглашает экспертов для оценки оборудования и по их оценкам решает - подходят аппараты для проведения компетенций или их нужно заменить на другие модели.

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» раскрывает широкие возможности как для производителей оборудования, так и для работодателей, считает Сергей Дорофеев. Но самая главная цель такого сотрудничества – подготовка настоящий молодых профессионалов, которые учатся работать на передовом оборудовании и становятся мастерами своего дела.