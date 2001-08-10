Островным пенсионерам заплатили больше 18 миллиардов рублей

В первом полугодии 2018 года начисление и выплата пенсий и пособий, которые находятся в компетенции отделения Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области, производились вовремя и в полном объёме. Об этом ТИА «Острова» рассказали в фонде.

С учётом проведённой 1 января индексации страховых пенсий и увеличения размера ежемесячных денежных выплат федеральным льготникам с 1 февраля, а также увеличения социальных пенсий с 1 апреля, Пенсионный фонд выплатил в первом полугодии в адрес пенсионеров 18 млрд 189 млн 379 тыс. рублей. За шесть месяцев нынешнего года различные выплаты получили около 165 тысяч сахалинцев и курильчан.

С 1 января 2018 года произведена индексация стоимости пенсионного коэффициента (балла) и повышение размера фиксированной выплаты к страховым пенсиям на 3,7 %.

В результате повышения средний размер выплачиваемой страховой пенсии неработающих пенсионеров в регионе достиг 18 тысяч 504,01 рубля.

А с 1 февраля на 2,5 % увеличился размер ежемесячных денежных выплат и стоимость набора социальных услуг федеральным льготникам. В эту категорию входят инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами и др.

Перерасчет произведен 26 тысячам 22 федеральным льготникам Сахалина и Курил.

С 1 апреля на 2,9 % проиндексированы социальные пенсии. Средний размер социальной пенсии в Сахалинской области составляет 11 759,25 рубля.