Городской парк Южно-Сахалинска приглашает делать «кривые» селфи

Аллея с кривыми зеркалами появилась в городском парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина в Южно-Сахалинске. Об этом ТИА «Острова» рассказали в учреждении.

В 2000-х годах в развлекательном комплексе «Электрон» существовала комната смеха, которая пользовалась большой популярностью у посетителей парка. Администрация парка решила возродить любимыми многими аттракцион. Теперь все желающие могут посмеяться над своими необычными отражениями возле площадки с механическими аттракционами.

На аллее находится 9 различных кривых зеркал, неожиданно искажающих отражение. В дальнейшем их количество увеличится до 11 штук. Посетители смогут увидеть себя в образе толстяка, "качка", худышки с большой головой и множестве прочих забавных вариаций. Все зеркала разработаны мастерами из Архангельска.

Городской парк приглашает всех желающих посетить аллею с кривыми зеркалами поднять себе настроение, посмеяться от души и сделать селфи.