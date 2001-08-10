Тихоокеанское
информационное агентство
10 Августа 2018
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17:16, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

С 1 сентября в островном регионе возобновится движение поездов дальнего следования в полном объеме

Пассажирская компания «Сахалин» сообщает о начале продаж билетов на поезда дальнего следования. С 1 сентября пассажирские поезда №603/604, №001/002 сообщением Южно-Сахалинск-Ноглики-Южно-Сахалинск будет ходить по прежнему расписанию. С ним можно ознакомиться на сайте пассажирской компании.

Более подробную информацию можно узнать в справочно-информационном центре вокзала Южно-Сахалинска по телефону: 71-29-94, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе пассажирской компании.

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