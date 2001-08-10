На субботней ярмарке в Южно-Сахалинске ждут сладкоежек

Тематическая ярмарка у южно-сахалинского Дома торговли, которая традиционно проводится по субботам, на этот раз будет посвящена кондитерским изделиям и сладкой выпечке. Об этом ТИА «Острова» рассказали в мэрии областного центра.

11 августа с 11.00 любой желающий перед покупкой сможет попробовать мармелад, вафли, пастилу, пирожное, мороженое, пряники, печенье и пироги из сдобного и дрожжевого теста. Почти вся продукция - от местных товаропроизводителей. Ее отличает высокое качество и хороший вкус.

Для взрослых и детей будут организованы веселые состязания. Ожидается, что большое число зрителей и участников соберет конкурс по поеданию мороженого. Победители и участники получат призы и подарки.

Напомним, что по-прежнему в субботу будет работать еще одна городская ярмарка за магазином «Техник» (ул. Ленина, 254).