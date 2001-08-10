Тихоокеанское
информационное агентство
10 Августа 2018
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15:55, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Новое наружное освещение установят на трех улицах Владимировки

Новое наружное освещение установят на трех улицах Владимировки

Устройство наружного освещения началось во Владимировке. Данные работы проводятся в рамках исполнения поручений мэра Южно-Сахалинска по итогам встречи в этом году с инициативной группой жителей планировочного района, сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию города.

Специалисты МУП «Электросервис» разработали проектно-сметную документацию и с 1 августа приступили к реализации проекта. Работы начались на с ул. 1905 года. Также в этом году осветят улицы Толстого и Маяковского. Общая протяженность линий составит около 4 км. На световых опорах будут установлены порядка 60 энергосберегающих светильников.

- Новые лампы за счет снижения светового потока позволяют экономить электроэнергию в ночное время до 30 %. Полностью работы планируется завершить до конца сентября, - рассказали в МУП «Электросервис».

В монтаже задействованы бригада из 5 человек и 3 единицы техники.

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