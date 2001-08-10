Участникам WorldSkills дали интернет скоростью 1 гигабит в секунду

«Ростелеком» поддержал финал VI всероссийского чемпионата WorldSkills на Сахалине. Компания обеспечила участников финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» интернетом со скоростью 1 Гб/с, сообщили ТИА «Острова» в ней. Для этого «Ростелеком» проложил на площадке комплекса «Аллея» волоконно-оптические линии связи и обеспечил безотказную работу сети.

Конкурс профессионального мастерства проходит с 9 по 12 августа в Южно-Сахалинске. В соревнованиях принимают участие конкурсанты из 78 субъектов России по 50 компетенциям. Среди них 716 человек в возрасте 16-22 лет и 148 – в возрасте 14-16 лет.