В Весточке выбрали проект в рамках инициативного бюджетирования

В населенных пунктах городского округа «Город Южно-Сахалинск» продолжается подготовка для участия в конкурсе общественно значимых проектов.

Как сообщили ТИА «Острова» в мэрии, итоговое собрание по реализации программы поддержки местных инициатив решили проводить на площадке возле ДК «Электрон». И в назначенное время здесь собрались более ста человек: неравнодушные жители проявили повышенную активность. Проект, который решили выдвинуть на конкурс, будет полезен всем: детям и взрослым, молодежи и пенсионерам. Это установка спортивной площадки с резиновым покрытием, оснащенной современными тренажерными комплексами. Если инициатива будет успешной, то реализовать ее предлагают на территории, где уже расположена небольшая спортивная зона с турниками. Металлические конструкции давно проржавели, площадка находится в запустении, но, даже несмотря на такое состояние, пользуется большим спросом. Реализация проекта позволит качественно обновить это место, вдохнуть в него новую жизнь.

- И наши пожилые родители, и наши маленькие дети, да и все мы хотим появления такого места, где можно и здоровье подтянуть, и время провести. Инициативное бюджетирование как раз дает такую возможность - сделать то, что непосредственно люди хотят, - рассказала одна из участниц встречи Ирина Васильева.

Одна из важных частей при выборе проектов - участие жителей населенных пунктов в их реализации. Это может быть внесение символического материального вклада либо нематериальное участие непосредственно при проведении работ. За данные пункты единогласно проголосовали все присутствовавшие на собрании. Напомним, что конкурс проектов состоится в январе 2019 года. А итоги станут известны 1 февраля. Реализовать каждый победивший проект необходимо до конца будущего года. Средства выделят из бюджета Сахалинской области, а также городской казны. Отметим, построенные объекты будут обслуживаться за счет средств местного бюджета.

Свой выбор на итоговых собраниях уже сделали в селах Старорусское и Санаторное, ЖК Весточка. Следующая встреча, на которой обсудят инициативы и выберут проект жителей села Елочки, состоится 16 августа в 19:00 в Доме культуры с. Дальнее (ул. Ударная, 50).