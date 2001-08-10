Ключи от квартир новоселам дали в Томаринском районе

36 семей из Томаринского района готовятся к переезду в новое арендное жилье. Торжественные церемонии вручения ключей новоселам состоялись сразу в двух населенных пунктах муниципального образования. В селе Красногорск у нового дома, построенного по энергосберегающей технологии, способного выдержать землетрясение в 9 баллов, собрались будущие жильцы, их друзья и родственники, сообщили ТИА «Острова» в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

Прежде педагогу местного Дома детского творчества Екатерине Воропаевой приходилось снимать жилье. Теперь у нее вместе с дочерью – просторная квартира №1. Откладывать переезд нет никакой необходимости. Квартиру строители сдали в состоянии «под ключ». Большая часть жильцов 12 квартирного дома – бюджетники.

- Все свои, - поделилась Екатерина Воропаева. - Из школы есть педагог, с которым общаемся, директор клуба - подруга, поэтому хорошо. У нас будет хороший, веселый дом.

А по соседству поселилась многодетная семья Алтайчиновых, переехавшая из Алтайского края в Красногорск полтора года назад.

- Мне нравится квартира, - рассказала медсестра местной больницы Галина Алтайчинова. – Она красивая и всем нам места хватит.

В этот же день в городе Томари вручили ключи будущим жильцам 24-квартирного здания. Это 30-й по счету дом, возведенный в Сахалинской области в рамках региональной программы по строительству арендного жилья.

Снимать жилье на Сахалине и Курилах - дорого. Для многих семей, не имеющих больших доходов, затраты непомерно велики. Поэтому власти региона начали массированное строительство муниципальных арендных квартир. Эта работа полностью отвечает задачам по расширению мер для улучшения жилищных условий граждан, которые поставил перед властями всех уровней Президент России Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному Собранию.

К началу августа 2018 года на островах возможность переехать в арендное жилье получили более 900 семей.

- В настоящее время мы строим еще 39 домов в 12 районах области, - сказал генеральный директор Сахалинского ипотечного агентства Геннадий Осипов. – Это в общей сложности 1085 квартир.

Спрос на арендное жилье велик. Оно предназначено, прежде всего, для молодых специалистов, работников бюджетной сферы, а также представителей дефицитных профессий, которых власти целенаправленно привлекают на Сахалин и Курилы. Плата за арендное муниципальное жилье – вдвое ниже уровня, сложившегося на местном рынке. При этом многим бюджетникам работодатели компенсируют часть затрат.

По инициативе губернатора Олега Кожемяко жители арендных домов через полгода после заселения получают право выкупить квартиры в собственность с помощью льготного ипотечного займа. Ставка для молодых семей с одним ребенком составляет всего 7 процентов. С двумя детьми - 3,5 процента. При этом для жителей отдаленных Курильских островов ставку полностью обнулили.

- Мы подготовили еще одну заявку на строительство арендного дома, - рассказал глава Томаринского городского округа Александр Кобелев. – Хотим возвести его в селе Ильинском. Будем продолжать работать.