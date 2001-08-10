В областном центре закрылся лагерь, где детям помогли определиться с профессией

В Южно-Сахалинске завершается смена первого городского профориентационного детского лагеря «Лидер». Он работал с 16 июля на базе школы №8 имени генерал-лейтенанта В. Г. Асапова. За три с половиной недели с миром различных профессий, робототехникой, IT-технологиями и другими интересными направлениями познакомились 27 юных горожан, сообщили ТИА «Острова» в администрации муниципалитета.

Детский школьный профориентационный лагерь «Лидер» — это первый подобный совместный проект Сахалинского государственного университета (СахГУ), департамента образования и школы № 8. И сейчас, когда смена подходит к концу, директор лагеря Ирина Сизых с гордостью говорит: дети стали другими.

- Они повзрослели на наших глазах. Если в первые дни ребята были замкнутыми, только начинали знакомство с обстановкой и друг другом, то сейчас это уверенные в себе и активные мальчишки и девчонки. Они получили массу знаний о различных профессиях, могли увидеть на практике работу тех или иных специалистов. Ну, и, конечно же, летний лагерь подразумевает развлечения: мы посещали туристические места, ходили в кино, музеи, занимались спортом, - отметила она.

В роли вожатого выступил молодой педагог Яков Мязин. Он сопровождал ребят в различные учебные заведения города. Там воспитанники «Лидера» познакомились с профессиями биолога, химика, оператора буровых установок и др. Но, самыми яркие впечатления, говорит Яков, принес вчерашний день. 9 августа ребята посетили площадки, где сейчас проводится финал национального чемпионата «Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia»). Это аэродром Пушистый и ТРЦ Аллея.

- Сказать, что ребята были в восторге — это не сказать ничего. Каждый поближе познакомился с той профессией, которая ему наиболее интересна. Ветеринария, кулинария, медицинские исследования, управление беспилотными летательными аппаратами - посмотреть было на что. Вообще, наш лагерь — это уникальный проект, который позволяет ребятам поближе познакомиться с теми направлениями, которые впоследствии могут стать делом их жизни. С каждым ребенком работали профессиональные психологи. Они помогали подросткам лучше узнать себя и свой характер, настроиться на получение новых знаний и впечатлений, - говорит Яков.

Восьмиклассник из 22-й школы Владислав Цой мечтает связать свою жизнь с медициной. Он - один из самых ярких воспитанников смены. Влад с интересом посещал экскурсии, где познакомился с работой биологов. Вчера больше всего ему понравилось выступление участников «WorldSkills Russia» в компетенции «ветеринария». Однако, мальчишка с интересом наблюдал также за кондитерами, столярами, моделистами:

- На 95% я решил, что буду медиком. Этот лагерь дал мне новых друзей и я понял, что медицина - это интересно и здорово.

Кстати, стоит отметить, что большинство воспитанников профориентационного лагеря - мальчишки. Но и девчонкам здесь скучать не пришлось. Самая юная воспитанница «Лидера» Вероника Толстова 1 сентября пойдет в 6-й класс. Девочка хочет стать хореографом. Однако, после этой смены в «Лидере» список ее «профессиональных» мечтаний пополнился — себя она также не прочь видеть ветеринаром или стюардессой. Говорит, время, чтобы окончательно определиться с призванием, у нее еще есть:

- Благодаря нашим педагогам в лагере я узнала о множестве профессий. Было интересно и увлекательно.

Торжественная церемония закрытия детского профориентационного лагеря «Лидер» пройдет завтра. Отметим, что популяризации профессионального воспитания школьников администрация Южно-Сахалинска уделяет особо внимание и практика организации таких лагерей в учреждениях образования муниципалитета будет продолжена.