В Дальнем начали строить школу на 550 мест

В новом микрорайоне Дальнего началось возведение школы. Сегодня на строительной площадке побывал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Он посетил территорию, где появится современный образовательный комплекс на 550 мест.

Как рассказал главный инженер компании-подрядчика (ООО «Остов») Сергей Сазонов, работы на этом объекте начались 1 июля. Сейчас над строительством школы трудятся порядка 100 человек. Уже построены фундамент будущего здания, подвальные помещения. В активной фазе возведение монолитных железобетонных стен первого этажа. Согласно проекту, это будет комплекс из нескольких трехэтажных учебных зданий, а также современных спортивных площадок.

- Это образовательное учреждение должно стать школой 21 века. Все здания будут оборудованы лифтами, специальными подъемниками для маломобильных граждан. Работы уже сейчас ведем с опережением графика. К декабрю планируем возвести весь железобетонный комплекс под кровлю, затем приступить к внутренней отделке. Вообще, наша компания имеет большой опыт возведения социальных учреждений. В 2007 году мы работали над восстановлением инфраструктуры Невельска, сейчас завершаем капитальное сейсмоусиление поронайской школы. Наши объекты также есть в Холмске, Тымовском, - отметил он.

Сергей Надсадин осмотрел строительную площадку. Серьезных нареканий к подрядчику нет. Единственное, градоначальник потребовал от профильных структур муниципалитета проследить за тем, что когда школа будет сдаваться в эксплуатацию (а это, по плану-графику, середина 2020-го года), она должна отвечать всем актуальным уже на тот момент образовательным тенденциям.

- Мы будем постоянно контролировать ход работ и следить за тем, чтобы новое здание было комфортным и современным для тех ребят, которые придут сюда учиться. Кроме того, я особое внимание уделяю вопросам благоустройства. Здесь будут открытые спортивные площадки, большая и красивая территория - школа должна сдаваться с качественным озеленением, - подчеркнул мэр.

Благоустройство территории стало ключевым моментом и во время посещения градоначальником еще одного объекта муниципальной системы образования. Это — новый спортивный зал, расположенный рядом со средней школой №11 и лицеем №2.

Сейчас возведение крытого современного комплекса вышло на финишную прямую. Строители обещают его сдать уже в конце этого месяца. По словам директора департамента образования Анастасии Киктевой, этот спортивный зал будет совместно использоваться двумя вышеуказанными образовательными учреждениями. Гордость объекта — современный медицинский блок, пользоваться которым будут учащиеся лицея №2 и СОШ №11.

- Сейчас по федеральному учебному плану школьники еженедельно должны получать по 3 часа физической культуры. И мы понимаем, что тех мощностей школ, которые сдавались в 60-70-х годах прошлого века, уже недостаточно. Это будет спортивный зал, отвечающий всем образовательным стандартам. Более того, с вводом данного объекта расширятся не только возможности преподавания физической культуры, но и ведения дополнительных секций. У нас уже идут переговоры с ФК «Сахалин» и патриотическим клубом «Вымпел», который имеет свое подразделение в 11-й школе и испытывает потребность в площадях, чтобы проводить различные спортивные мероприятия для учащихся, - подчеркнула Анастасия Киктева.

И если работы по внутреннему оснащения спортивного зала особых вопросов у мэра не вызвали, то благоустройство градоначальнику не понравилось категорически.

- Да, эта территория не входила в зону строительства. Но, если посмотреть с точки зрения горожан: как можно было упустить ее из виду и не придать этому значения? - обратился к подчиненным мэр. - Тем более, что в прошлые годы мы уделили самое пристальное внимание изменению облика этих учреждений: обновили фасады, 11-я школа получила новый пищеблок. И среди всего этого мы видим старые заборы, какие-то трубы, в целом неухоженную территорию. Так быть не должно, - резюмировал градоначальник.

Сергей Надсадин поручил внести в протокол поездки пункт о скорейшей разработке комплекса мер по приведению в порядок участка, прилегающего к новому спортивному комплексу, и определил ответственных за оперативное и качественное решение данного вопроса.