Автоинспекторы Южно-Сахалинска провели занятие с использованием мобильной автоплощадки

Сотрудники Госавтоинспекции города Южно-Сахалинска провели для воспитанников детского сада «Улыбка» занятие по ПДД с использованием мобильной площадки. Подобные занятия проводятся автоинспекторами для более эффективного обучения дошкольников навыкам безопасного поведения на дорогах и улицах города, сообщили ТИА «Острова» в ГАИ.

Инспекторы ГИБДД объяснили юным участникам дорожного движения отличия пешеходных и транспортных светофоров. Акцентировали внимание детей на предназначение дорожной разметки и дорожных знаков.

Учитывая рекомендации сотрудника ГИБДД, дошкольники учились безопасно переходить дорогу по пешеходному переходу на мобильной автоплощадке. Пробовали правильно оценивать, смоделированные педагогами детского сада, различные дорожные ситуации. Для развития внимания и памяти у детей дошкольного возраста, организаторы мероприятия использовали различные игры, позволяющие сформировать у детей восприятие безопасного поведения.

По окончанию мероприятия, в качестве поощрения за активную работу на занятии, воспитанники детского сада получили в подарок настольную игру и с радостью пригласили воспитанников других групп, познакомится с устройством мобильной площадки.