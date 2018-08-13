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17:53, 13.08.18 | Новости общества Сахалина и Курил

Автоинспекторы Южно-Сахалинска провели занятие с использованием мобильной автоплощадки

Автоинспекторы Южно-Сахалинска провели занятие с использованием мобильной автоплощадки

Сотрудники Госавтоинспекции города Южно-Сахалинска провели  для воспитанников  детского сада «Улыбка» занятие по ПДД с использованием мобильной площадки. Подобные занятия проводятся автоинспекторами для более эффективного обучения дошкольников навыкам безопасного поведения на дорогах и улицах города, сообщили ТИА «Острова» в ГАИ.

Инспекторы ГИБДД  объяснили юным участникам дорожного движения  отличия пешеходных и транспортных светофоров. Акцентировали внимание детей на  предназначение дорожной разметки и дорожных знаков.

Учитывая рекомендации сотрудника ГИБДД,  дошкольники учились безопасно переходить дорогу по пешеходному переходу на мобильной автоплощадке. Пробовали правильно оценивать, смоделированные педагогами детского сада, различные дорожные ситуации.  Для развития внимания  и памяти у детей дошкольного возраста, организаторы мероприятия использовали различные игры, позволяющие сформировать у детей восприятие безопасного поведения.

По окончанию мероприятия, в качестве поощрения за активную работу на занятии, воспитанники детского сада получили в подарок  настольную игру  и с радостью пригласили воспитанников других групп,  познакомится с  устройством мобильной площадки.

 

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