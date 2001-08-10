Два сахалинских волонтера WorldSkills получили медали от Путина

Финальным аккордом WorldSkills Russia на Сахалине стало закрытие волонтерского городка. В течение недели более 700 волонтеров из 30 регионов страны были задействованы в организации финала, обеспечивая 62 компетенции чемпионата и 15 функциональных направлений, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

- Я от всей души хочу поблагодарить вас за ту невероятную работу, которую вы провели в течение чемпионата. Это не просто моя благодарность, я транслирую слова участников, экспертов и гостей, которые приезжали к нам в регион, они были впечатлены невероятным уровнем работы волонтерского корпуса, - отметил министр спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Сергей Буренков. – Но расслабляться нам рано. Впереди у нас еще более крупномасштабное мероприятие – I зимние международные спортивные игры «Дети Азии». Я уверен, что эти игры мы проведем также достойно, на высоком международном уровне.

Сергей Буренков вручил двум сахалинским волонтерам памятные медали президента России Владимира Путина. Анна Кузьмина и Павел Левочкин были отмечены за вклад в подготовку и проведение XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 года в городе Сочи.

Помимо этого, министр отметил, что по итогам Нацфинала 20 лучших волонтеров отправятся в следующем году на международный чемпионат WorldSkills Competition-2019, который пройдет в Казани.

В рамках чемпионата волонтеры посетили тренинги и образовательные площадки от приглашенных экспертов, а также поучаствовали в уникальной мотивационной и культурно-развлекательной программе.

- Помните, когда на открытии волонтерского городка, мы с вами договорились, что проведем лучший чемпионат в истории? Ребята, вы это сделали! От оргкомитета WorldSkills Russia я выражаю вам огромную благодарность за ваш труд. Сегодняшний праздник, надеюсь, станет хорошей традицией. Ведь после таких крупных событий, принято говорить спасибо! - отметил заместитель регионального министра спорта, туризма и молодежной политики Егор Умнов.

Напомним, в волонтерской программе VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia приняли участие волонтеры со всей страны. Они были задействованы в 15 функциональных направлениях чемпионата: встречи и проводы гостей, работа с иностранными делегациями, сопровождение СМИ, организация церемонии открытия и закрытия чемпионата, работа на объектах чемпионата, служба протокола чемпионата и другие.

С музыкальным подарком от организаторов чемпионата WorldSkills Russia для волонтеров выступила известная российская группа «Пицца».