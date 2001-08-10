«Молодые профессионалы» останутся на Сахалине

На Сахалине должен продолжить работу координационный штаб всероссийского чемпионата «Молодые профессионалы». Он поможет трудоустроиться молодым специалистам востребованных рабочих профессий, которые решили связать свою жизнь с островной землей. Поручение об этом дал губернатор региона Олег Кожемяко в ходе рабочего совещания в областном правительстве. На нем подводились итоги масштабного образовательного мероприятия, которое впервые в истории принимал Сахалин, сообщил ТИА «Острова» пресс-секретарь главы.

Победителям, призерам и участникам прошедшего национального финала уже поступают предложения дальнейшего трудоустройства на территории Сахалинской области - от транспортных, угледобывающих, нефтегазовых и строительных компаний региона, а также тех, кто занят в сфере обслуживания и сервиса. Сейчас островные работодатели сформировали 71 запрос, который направлен в адрес конкурсантов. Предложение получил и сахалинец Максим Богинский, отмеченный дипломом за профессионализм в компетенции «Сварочные технологии».

Решено сохранить координационный штаб, участвовавший в проведении чемпионата. Его деятельность направят на помощь молодым профессионалам, которые хотят остаться работать в островной экономике и связать свою жизнь с Сахалинской областью.

- Региональные власти будут оказывать всестороннюю поддержку востребованным специалистам рабочих профессий – помогать с жильем и предоставлять им подъемные. Это важно с точки зрения формирования кадрового потенциала для островной экономики, нуждающейся сегодня в притоке молодых и грамотных профессионалов, - отметил губернатор Олег Кожемяко. – Особую роль в этом отношении должен сыграть и создаваемый на Сахалине Центр опережающей подготовки, который будет выпускать квалифицированных специалистов в соответствии с международными стандартами WorldSkills.

Напомним, финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов колледжей и техникумов в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников от 10 до 17 лет. Чемпионат способствует профессиональной ориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик.

Прошедший чемпионат показал возможности Сахалинской области по проведению мероприятий любого уровня. Приобретенный опыт позволит организаторам применить его на предстоящих Первых зимних Международных играх «Дети Азии», которые пройдут на Сахалине с 8 по17 февраля будущего года, при поддержке властей страны.