Детские сады Южно-Сахалинска ремонтируют к новому учебному году

Мероприятия по обновлению коммуникаций и помещений, от которых зависит качественная работа детских садов, сейчас ведутся в ряде дошкольных учреждений Южно-Сахалинска. Летний период выбран неслучайно — именно в это время примерно 30% всех дошкольников находятся в отпусках, добавили ТИА «Острова» в мэрии.

Как рассказала директор департамента образования администрации Южно-Сахалинска Анастасия Киктева, уже проведены крупные работы в 4 детских садах. В «Рябинке» выполнен ремонт электросетей. Новый учебный год «Кораблик» встретит с обновленным пищеблоком. «Аленький цветочек» сейчас располагает современным медицинским блоком, а у детского сада №5 «Полянка» обновили территорию. Благоустройство уличных площадей и ремонт внутренних помещений активно идут в детском саду №6.

Почти месяц закрыто на плановый ремонт еще одно дошкольное учреждение — МАДОУ №9 «Чебурашка». Здесь полным ходом идет обновление пищеблока. Заведующая Роза Янушковская говорит, что этот ремонт станет прекрасным подарком к 45-летию учреждения. Эту дату детский сад отметит в следующем году.

- Учитывая предстоящий юбилей, мы хотели сделать наше учреждения ярким и солнечным. Это касается не только групп. Чтобы было комфортно работать поварам, пищеблок оформлен в нежных пастельных тонах, с выложенными плиткой цветочными композициями. Это было наше пожелание, и подрядчик пошел навстречу. Но, безусловно, главное — это оснащение. Оно будет самое современное. Оборудованы кладовые для овощей, сухих продуктов, холодильные комнаты. Словом, созданы все условия для качественного приготовления пищи нашим малышам, - отметила она.

За счет экономии средств в этом детском саду также выполнен ремонт санузлов в нескольких группах. Сейчас воспитатели готовят помещения к приему ребят. Педагогический стаж Ольги Зеленко более 35 лет. В начале сентября она станет второй мамой для воспитанников ясельной группы:

- Ко мне придут 2-летние детки и вот как раз для них тут созданы идеальные условия. Обновлены туалетные комнаты. Все яркое, красивое. Мечта, а не группа!

Кипит работа и на улице. На участках высаживаются цветы, обновляются лавочки, качели и т. п. В первых числах сентября детский сад «Чебурашка» примет всех своих воспитанников, а это 280 ребят.

Сейчас часть из них в отпусках, остальные получили временные места в других дошкольных учреждениях города.

По словам Анастасии Киктевой, ежегодно департамент образования совместно с детскими садами проводит планомерную работу по обеспечению местами детей на период ремонтов:

- Администрации дошкольных учреждений адресно взаимодействуют с каждой семьей, где есть потребность в устройстве ребенка на время проведения работ. Если возникают спорные ситуации, подключается департамент образования.

Также отметим, что до конца этого года запланированы ремонтные работы еще в нескольких дошкольных учреждениях городского округа.