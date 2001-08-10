Тихоокеанское
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17:25, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Детские сады Южно-Сахалинска ремонтируют к новому учебному году

Детские сады Южно-Сахалинска ремонтируют к новому учебному году

Мероприятия по обновлению коммуникаций и помещений, от которых зависит качественная работа детских садов, сейчас ведутся в  ряде дошкольных учреждений Южно-Сахалинска. Летний период выбран неслучайно — именно в это время примерно 30% всех дошкольников находятся в отпусках, добавили ТИА «Острова» в мэрии.

Как рассказала директор департамента образования администрации Южно-Сахалинска Анастасия Киктева, уже проведены крупные  работы в 4 детских садах. В  «Рябинке» выполнен  ремонт электросетей. Новый учебный год  «Кораблик» встретит с обновленным пищеблоком.  «Аленький цветочек» сейчас располагает современным медицинским блоком, а у детского сада №5 «Полянка» обновили территорию.  Благоустройство уличных площадей и  ремонт  внутренних помещений активно идут в детском саду №6.

Почти месяц закрыто на плановый ремонт еще одно дошкольное учреждение — МАДОУ №9 «Чебурашка». Здесь полным ходом идет обновление пищеблока. Заведующая Роза Янушковская говорит, что этот ремонт станет прекрасным подарком к 45-летию учреждения. Эту дату детский сад отметит в следующем году.

- Учитывая предстоящий юбилей, мы хотели сделать наше учреждения ярким и солнечным. Это касается не только групп. Чтобы было комфортно работать поварам,  пищеблок оформлен в нежных пастельных тонах, с выложенными плиткой цветочными композициями. Это было наше пожелание,  и подрядчик пошел навстречу. Но, безусловно, главное — это оснащение. Оно будет самое современное. Оборудованы кладовые для овощей, сухих продуктов, холодильные комнаты.  Словом, созданы все условия для качественного приготовления пищи нашим малышам,  - отметила она.

 За счет экономии средств в этом детском саду также выполнен ремонт санузлов в нескольких группах. Сейчас воспитатели готовят помещения к приему ребят. Педагогический стаж Ольги Зеленко более 35 лет. В начале сентября она станет второй мамой для воспитанников ясельной группы:

- Ко мне придут 2-летние детки и вот как раз для них тут созданы идеальные условия. Обновлены туалетные комнаты. Все яркое, красивое. Мечта, а не группа!

Кипит работа и на улице. На участках высаживаются цветы, обновляются  лавочки, качели и т. п. В первых числах сентября  детский сад «Чебурашка» примет всех своих воспитанников, а это 280 ребят.

Сейчас часть из них в отпусках, остальные получили временные места в других дошкольных учреждениях города.

По словам Анастасии Киктевой, ежегодно  департамент образования совместно с детскими садами  проводит планомерную работу по обеспечению местами детей на период ремонтов:

- Администрации дошкольных учреждений адресно взаимодействуют с каждой семьей, где есть потребность в устройстве ребенка на время проведения работ. Если возникают спорные ситуации, подключается департамент образования.

Также отметим, что до конца этого года запланированы ремонтные работы  еще в  нескольких дошкольных учреждениях городского округа.

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