В Синегорске проведут дезинфекцию водопроводных сетей

В целях улучшения качества холодной воды 15 августа с 14.00 до 18.00 будет произведена дезинфекция водопроводных сетей в с. Синегорске. Данная мера является важным санитарно-техническим мероприятием и проводится ежегодно, сообщили ТИА «Острова» в Сахалинской коммунальной компании.

Жителям необходимо произвести запас питьевой воды и не использовать воду в этот период времени в пищевых и гигиенических целях. После завершения мероприятий воду следует сливать до исчезновения запаха хлора и кипятить.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам: 23-94-40, 79-64-42 (с 8.30 до 17.00).