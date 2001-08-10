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17:51, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
В Синегорске проведут дезинфекцию водопроводных сетей
В целях улучшения качества холодной воды 15 августа с 14.00 до 18.00 будет произведена дезинфекция водопроводных сетей в с. Синегорске. Данная мера является важным санитарно-техническим мероприятием и проводится ежегодно, сообщили ТИА «Острова» в Сахалинской коммунальной компании.
Жителям необходимо произвести запас питьевой воды и не использовать воду в этот период времени в пищевых и гигиенических целях. После завершения мероприятий воду следует сливать до исчезновения запаха хлора и кипятить.
Получить дополнительную информацию можно по телефонам: 23-94-40, 79-64-42 (с 8.30 до 17.00).
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