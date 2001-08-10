Жительницы Сахалина начали получать маткапитал даже за первого ребенка

Около 250 молодых сахалинок получили региональный материнский капитал на первенца. Получатели поддержки – девушки в возрасте 19-25 лет включительно, родившие первого ребенка, начиная с 1 января 2018 года. Им выданы гарантийные письма на областной материнский (семейный) капитал в размере 150 тысяч рублей. Данная мера была введена в этом году по инициативе губернатора региона Олега Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в островном правительстве.

По закону, средства можно направить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, платные медицинские услуги, реабилитацию детей-инвалидов, автомобиль. Как показывает практика, чаще молодые родители используют деньги на покупку транспорта.

Кроме того, при рождении первого ребенка все сахалинские семьи, без учета дохода, получают единовременные денежные выплаты в размере 54 444 рублей. За первое полугодие воспользоваться этой помощью смогли 899 семей островного региона. Для студенческих семей единовременная выплата выше - 57 438 рублей. (получатели – 21 семья). Также им предоставляется ежемесячная выплата в размере величины прожиточного минимума на ребенка.

- Сахалинцы, родившие первенца, могут воспользоваться льготной ипотекой, чтобы улучшить свои жилищные условия. При заключении договора с Сахалинским ипотечным агентством на приобретение или строительство жилого помещения, таким семьям предоставляется единовременная социальная выплата в размере 500 тысяч рублей на погашение кредита. Этой мерой в текущем году уже воспользовались 16 семей, - пояснила заместитель министра социальной защиты Сахалинской области Татьяна Романец.

За счет регионального бюджета выплачивается ежемесячная денежная выплата на обеспечение питанием беременным женщинам, (в текущем году ее получили более 4 тысяч женщин, в том числе ожидающие первого ребенка) и детям до 3 лет (выплата предоставляется более чем на 20,5 тысячи детей).

Малоимущим семьям дополнительно при рождении детей предоставляется компенсация на покупку коляски и комплекта для новорожденного в сумме до 30 тысяч рублей, кроме того, ежеквартально они могут получить продуктовые наборы.

При рождении первенца также предоставляется ежемесячная федеральная выплата. С начала года за ней обратились более 400 сахалинских семей. На эти цели из федерального бюджета выделено более 20 миллионов рублей.

В соответствии с федеральным законодательством выплату при рождении или усыновлении первенца могут получить семьи, в которых среднедушевой доход не превышает полтора прожиточных минимума, установленного в регионе для трудоспособного населения. Данная величина по области составляет 21 828 рублей. Таким образом сахалинцы могут претендовать на меру поддержки, если общий доход обоих членов семьи не выше 65 484 рублей.

Напомним, ежемесячная выплата семьям, в которых с 1 января 2018 года появились первенцы, введена по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Размер поддержки равен прожиточному минимуму для детей, установленному за второй квартал 2017 года. В Сахалинской области выплата составляет 14 734 рубля в месяц. Деньги выплачиваются, пока ребенку не исполнится 1,5 года.