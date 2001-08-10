СКК напоминает о розыгрыше ценных подарков среди добросовестных потребителей
Сегодня, 15 августа, стартует обязательная регистрация участников розыгрыша подарков среди добросовестных потребителей «Сахалинской коммунальной компании». Поучаствовать в розыгрыше могут те, кто оплачивает отопление и горячую воду своевременно или авансовыми платежами и не имеет задолженности по пени, сообщили ТИА «Острова» в компании.
С 15 августа начинается обязательная регистрация участников с присвоением номера участника и вручением купона - это одно из важных условий розыгрыша. Регистрация продлится до 5 сентября. Для этого необходимо обратиться в отдел по работе с населением АО «СКК» (ул. Бумажная, 26, с 8.30 до 16.30), предоставить оплаченную квитанцию за июль 2018 г. и документ, подтверждающий личность.
Победителей определят с помощью барабана для розыгрыша 8 сентября в День Города на площади Ленина и вручат ценные подарки - телевизор, посудомоечную машину, кондиционер, микроволновую печь и мультиварку.
Присутствие на розыгрыше обязательно, при себе иметь купон с номером участника.
В случае отсутствия потенциального претендента на ценный подарок, он будет разыгрываться среди других участников розыгрыша и будет продолжаться до тех пор, пока удача не отыщет счастливчика среди присутствующих.
Дополнительную информация можно получить по телефону: 500-499, 45-43-49.
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