Десять районов Сахалина получили новые дорожные машины
10 комбинированных дорожных машин отправились в районы Сахалинской области. Ключи и документы на технику из рук губернатора получили главы 8 городских округов - Анивского, Поронайского, Смирныховского, Ногликского, Охинского, Макаровского и Томаринского, а также Южно-Сахалинска. До конца года в регион должны поступить еще несколько партий дорожных машин, сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве.
Вся техника оснащена пескоразбрасывающим и поливомоечным оборудованием, щётками для мойки барьерных ограждений и дорожного покрытия, снежными плужными и скоростными отвалами. Это дает возможность ее круглогодичного использования для содержания и ремонта автотрасс. Летом машины планируется использовать для выполнения ремонтных, строительных, транспортных и грузоподъемных работ. Зимой – для уборки снега и разброса песка на проезжую часть дорог.
- Такая техника нашему району очень нужна. У нас уже есть комбинированные машины и пополнение автопарка сыграет существенную роль в улучшении качества расчистки дорог в зимний период, - сказал начальник поронайского дорожного предприятия Владимир Воробьев. – В этом году к нам поступил трактор К-700, это тоже большое подспорье, потому что помимо городских дорог, мы должны содержать и поселковые.
- Приобретение специализированной дорожной техники для нужд районов Сахалина и Курил – важнейшая задача. За последние 3 года было закуплено 113 таких машин и механизмов, в том числе автогрейдеры, комбинированные дорожные машины, колесные погрузчики и тракторы со сменным навесным оборудованием, - отметил Олег Кожемяко. – Техническое обновление положительно влияет на способность специализированных предприятий содержать дороги, оперативно и качественно выполнять поставленные задачи.
Напомним, в островном регионе реализуется программа по развитию транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на 2014-2022 годы. На повышение уровня технической и технологической оснащенности производственной базы дорожного хозяйства за последние 3 года было выделено 798 миллионов рублей. Только в этом году запланировано приобретение 39 единиц дорожной техники.
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