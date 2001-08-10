Жители Лугового обсудили с мэром новый сквер

В Луговом готовятся к обустройству сквера. Будущее место отдыха жителей планировочного района посетил Сергей Надсадин. Во время выездного совещания мэр обсудил с луговчанами, а также руководителями профильных ведомств муниципалитета и представителями общественности ряд актуальных вопросов, касающихся будущего благоустройства, сообщили ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска.

Сквер — давняя мечта всех жителей Лугового. Сегодня здесь проживают почти 11,5 тысячи человек — это соизмеримо с населением ряда сахалинских районов, таких, как Александровск-Сахалинский или Ногликский. И места, которое стало бы эпицентром общественной и культурной жизни, здесь не хватает.

Решение об обустройстве сквера было принято около года назад на встрече руководства области и мэра с населением планировочного района. Место его расположения выбрано с учетом пожеланий людей - это земельный участок на улице Дружбы, в самом центре Лугового. Кроме того, именно здесь разместится в будущем и новый дом культуры. Сейчас идет работа над проектной документацией. В планах муниципалитета начать строительство в следующем году. А работы по обустройству сквера стартуют уже в начале сентября. Проект разработали специалисты МКП «Горархитектура». Он получил одобрение луговчан на публичных слушаниях. Правда, по просьбам людей еще на этапе обсуждения в документацию были внесены некоторые изменения.

- Люди старшего возраста попросили установить побольше лавочек, а молодежь — предусмотреть место для катания на роликах, - рассказал начальник отдела по управлению территорией Александр Пузынин. - К жителям прислушались, учли все их пожелания.

По словам начальника МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Евгения Кулика, работы по обустройству этой зоны отдыха планируется выполнить до наступления зимы. Здесь появятся тротуары, малые архитектурные формы, клумбы и газоны.

Во время инспекционной поездки одним из ключевых моментов диалога мэра с подчиненными и общественностью стал вопрос рационального соседства будущего сквера с киосками местных товаропроизводителей. Сейчас они расположены на земельном участке, где совсем скоро начнутся работы.

Эти нестационарные торговые объекты пользуются спросом у луговчан. Здесь они покупают свежие овощи, мясо, молоко, а также продукцию садоводов и огородников. Павильоны с площади решено убрать. Временно, для удобства и жителей района, и самих продавцов, они разместятся в шаговой доступности от прежнего места. Однако Сергей Надсадин дал поручение руководителям профильных департаментов мэрии тщательно проработать вопрос и определиться с местом постоянного размещения этих НТО. Мэр подчеркнул: их расположение должно устраивать, прежде всего, людей.

Также в протокол совещания был внесен пункт о взаимодействии муниципалитета с собственником находящегося на улице Дружбы частного дома. Это имеющее непрезентабельный вид строение соседствует с будущей площадью. Сергей Надсадин поручил подчиненным как можно скорее начать работу с владельцем здания по приведению его в порядок.

Благоустройство общественных пространств стало лейтмотивом следующего пункта поездки мэра. Центр города — район дома №45 по улице Сахалинской. Местные жители неоднократно жаловались в мэрию и просили привести в порядок дворовые территории. А именно — обустроить парковочные места, зоны отдыха и т.п.

Сергей Надсадин дал поручения МКП «Горархитектура» совместно с Департаментом архитектуры и градостроительства разработать проект благоустройства этих мест.

- Здесь необходим комплексный подход: площади много, хватит и для парковок, и для остального благоустройства. Это историческая часть города и необходимо привести ее в порядок, - подчеркнул градоначальник.

Также мэр осмотрел и здание, расположенное неподалеку на улице Чехова. Фасад дома под номером 4 сейчас представляет собою неприглядную картину местами он разрушается, отваливаются элементы декора. Само здание нежилое, большинство помещений муниципальные. Сергей Надсадин поручил ответственным структурам мэрии в ближайшее время обследовать фасад и после проектирования приступить к работам по его ремонту.