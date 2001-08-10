Волонтёры рассказали о работе на чемпионате WorldSkills Russia на Сахалине

Финал VI национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia успешно завершён. В течение недели более 700 волонтеров из 30 регионов страны были задействованы в организации этого масштабного события, большинство из них - сахалинцы. О том, насколько это было интересно, сложно и ответственно, участники рассказали в интервью.

Руководитель волонтёрской программы чемпионата Алексей Ченских имеет огромный опыт участия в различных областных, всероссийских и международных событиях. По его словам, сахалинские волонтёры прошли компетентное многофункциональное обучение и очень хорошо себя показали на чемпионате - работали с полной самоотдачей и ответственностью, переживали и стали настоящими соорганизаторами крупномасштабного мероприятия.

- Ребята работали по различным функциональным направлениям – это сопровождение компетенций, встречи и проводы гостей, логистика, организация питания, протокольная работа, атташе иностранных делегаций и т.д. Вместе мы доказали, что в небольшом дальневосточном регионе можно организовывать грандиозное событие, - подчеркнул Алексей Ченских. - Когда подходишь к делу с душой, получаешь удовольствие от своей работы, отдаёшь себя полностью любимому делу, волонтёрам и экспертам, когда вкладываешь частичку себя в этих людей, то они начинают верить в тебя, становятся единым целым, работают качественно и без ошибок.

Ольга Данилова – координатор делегации из Казани. Добровольчеством занимается с 2016 года. В столице Татарстана помогала организовывать различные спортивные и социальные мероприятия. В этот раз, помимо остальных обязанностей, в её функционал входило проведение экскурсий для школьников на территории ТВЦ «Аллея», сообщили ТИА "Остлова" в областном минспорта.

- На Сахалине всё было организованно прекрасно. С учётом нашего опыта мы по достоинству оценили, как здесь относятся к волонтёрам, какие условия для них созданы, как о нас заботились и откликались на все наши просьбы. В целом работалось очень комфортно. Руководитель волонтёрской программы чемпионата всегда контактировал с волонтёрами и вместе с организационным штабом решал все вопросы. Очень важно, когда человек с душой подходит к своей работе, - поделилась Ольга.

По её словам, теперь при проведении международного чемпионата WorldSkills в Казани добровольцы будут действовать с учётом опыта, приобретённого на Сахалине.

Для островитянки Дарьи Черкасовой чемпионат молодых профессионалов не самое масштабное мероприятие, в прошлом году она помогала проводить Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи. Тем не менее, финал WorldSkills Russia сыграл для неё важную роль.

- Каждое новое мероприятие это новый опыт, новые знания. Финал WorldSkills - это хороший шаг в будущее для волонтёрского движения Сахалинской области. Благодаря чемпионату многие увидели, что быть волонтёром это круто. Многие ребята подходили к нам и спрашивали, как стать добровольцем, куда пойти и что для этого нужно, – рассказала Дарья. – Конечно, быть волонтёром не просто. Каждый день на чемпионате мы работали с 9:00 до 18:00, а то и дольше, всё зависело от количества экскурсий. Я была руководителем функционального направления «Экскурсионная программа». В день один экскурсовод обслуживал порядка 100 школьников. Всего же за день посетителей было около 1000. Это само по себе сложно, мы уставали, но дело стоило того, ведь это незаменимый опыт. В первую очередь мы стремились помочь людям и сделать так, чтобы чемпионат прошёл на высшем уровне.

Девушка добавила, что мероприятие помогло изучить множество профессий (всего их на площадке «Аллеи» было представлено 52), а также ближе пообщаться с участниками и экспертами.

- Сегодня не одно крупное мероприятие в России и мире не обходится без участия волонтеров, - отметил заместитель министра спорта, туризма и молодёжной политики островного региона Егор Умнов. - Зимние олимпийские игры 2014, Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2017, Чемпионат мира по футболу 2018 - везде соорганизаторами этих масштабных событий становились добровольцы, в том числе из Сахалинской области. Их опыт, а также помощь наших коллег из Казани, где уже в следующем году состоится Чемпионат мира Worldskills 2019, позволили нам подготовить уникальную волонтерскую программу национального Чемпионата в Южно-Сахалинске. Впервые сахалинская молодежь принимала участие в соорганизации такого масштабного мероприятия и, по отзывам участников и гостей чемпионата, достойно справилась с этой задачей. Уверен, полученные знания ребята смогут с успехом применять и в своих районах при проведении спортивных, культурных и социальных мероприятий.

- Финал WorldSkills Russia - это очень большой опыт, который дальше можно применять на I зимних международных спортивных играх «Дети Азии», - добавил Алексей Ченских На сегодняшний день ребята уже прорабатывают стратегию. Благодаря чемпионату «Молодые профессионалы» у ребят теперь есть понимание, как они будут выстраивать логистику, как будут работать с иностранными гостями, какие языки им надо подтянуть, изучить менталитет и культуру стран Азии. Это очень важно.