Тихоокеанское
информационное агентство
16 Августа 2018
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17:03, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

18 августа в Холмске будут работать дополнительные автобусы

В День города в Холмске организуют дополнительные рейсы общественного транспорта. Об этом достигнута договорённость с МУП ЖКХ «Мастер». Автобусы выйдут на маршруты после окончания праздничного фейерверка на Приморском бульваре, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации.

Автобус под номером «3» начнёт движение от Храма святителя Николая Чудотворца на Советской улице, проследует на ул. 60 лет Октября и далее по своему маршруту.

Автобус под номером «4» начнёт движение от торгового центра на Приморском бульваре, проследует до улицы Некрасова и далее по своему маршруту.

Количество дополнительных рейсов общественного транспорта МУП ЖКХ «Мастер» будет зависеть от числа пассажиров.

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