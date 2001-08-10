Жителей Елочек приглашают в Дальнее

Жителей с. Елочки приглашают на итоговое собрание по выбору общественно значимых проектов для участия в областном конкурсе на получение субсидий. Мероприятие состоится 16 августа в Дальненском доме культуры по адресу: ул. Ударная, 50. Начало в 19.00, сообщили ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска.

Напомним, выбор общественно значимых проектов проводится в рамках реализации программы поддержки местных инициатив. Победившие проекты примут участие в конкурсе, который состоится в январе 2019 года. Подобные встречи прошли в селах Старорусское, Санаторное, Ключи и Весточка.

Одним из основных критериев конкурсного отбора помимо финансовой поддержки со стороны области является добровольное решение жителей населенных пунктов о внесении материального или нематериального вклада. Также на итоги конкурсного отбора влияет и число проголосовавших жителей. Чем больше людей отдадут свои голоса за проект, тем больше баллов населенный пункт получит.

К сведению, в 2018 году из 68 заявок победили 46, на реализацию которых в областном бюджете предусмотрено 125 млн рублей.