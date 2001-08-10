Южносахалинцы могут получить выплату при рождении первенца

Южносахалинцам напоминают, что с 1 января 2018 года введена новая мера финансовой поддержки семьям в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

За назначением ежемесячной выплаты молодые родители могут обратиться в отделение центра социальной поддержки по месту жительства в любое время в течение полутора лет со дня рождения первого ребенка.

Ежемесячная выплата назначается на один год. По истечении этого срока необходимо подать новое заявление о продлении указанной выплаты еще на полгода и представить соответствующие документы.

Подробнее о мерах социальной поддержки при рождении первенца в 2018 году можно узнать на официальном сайте Министерства социальной защиты Сахалинской области.