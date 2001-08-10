Более полутора тысяч пожарных рукавов закупят для сахалинских огнеборцев

Для сахалинских огнеборцев закупят более 1,7 тысячи пожарных рукавов. Их общая стоимость составляет около 8 миллионов рублей. На сегодняшний день уже определен подрядчик, ожидается подписание контракта. Новые рукава поступят в регион до 1 ноября, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе областного казённого учреждения «Управление противопожарной службы Сахалинской области».

Вышеуказанное пожарно-техническое вооружение представлено двумя диаметрами – 51 и 66 миллиметров. Первый обеспечивает более мощную подачу струи, а второй – больший расход воды.

– Закупка происходит в связи с первичной потребностью в данном оснащении. Ранее мы проводили испытания пожарных рукавов в подразделениях, чтобы определить негодные к использованию, – рассказал инженер 1 категории отдела материально-технического обеспечения ОКУ «Управление ППС» Дмитрий Бельских.

Учреждение следит за износом оборудования и техники огнеборцев и своевременно принимает соответствующие меры. Испытания пожарных рукавов планово проводятся каждый год весной и осенью, в связи с чем принимаются решения о замене неисправного вооружения на новое.