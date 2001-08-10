Сахалинская область получила медальон за профессионализм в «Сварочных технологиях»
Сахалинская область получила медальон за профессионализм в финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который прошел в Южно-Сахалинске с 8 по 12 августа. Об этом ТИА "Острова" рассказали в дирекции конкурса.
Награда вручена в одной из самых сложных компетенций – «Сварочные технологии».
Максим Богинский получил медальон лично из рук губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко в ходе торжественной церемонии награждения победителей. «Первый – наш. Это первый победитель от Сахалинской области, нам есть к чему стремиться и есть чем гордиться», – заявил Олег Кожемяко.
Сварщик Максим Богинский – студент Сахалинского техникума строительства и жилищно-коммунального хозяйства. «В прошлом году я принимал участие в финале и занял второе место. В этом занял уже первое. Впечатления отличные. Все участники были сильными, все показали себя на самом высоком уровне», – поделился Максим своими впечатлениями.
Медальон за профессионализм присуждается участникам, набравшим не менее 500 баллов: это означает, что конкурсант подтвердил профессиональную квалификацию по своей компетенции.
Финал VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) прошел с 8 по 12 августа в Южно-Сахалинске. В течение трех соревновательных дней участники со всей страны в возрасте от 16 до 22 лет (в ряде компетенций – до 25) демонстрировали свое мастерство по 63 компетенциям. Соревнования проходили на площадках ТВЦ «Аллея» и аэродрома «Пушистый». В них приняли участие 700 конкурсантов, чьи навыки оценивали 700 экспертов. Лидерами медального зачета по итогам соревнований стали команды Москвы, Татарстана и Московской области.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:22 Сегодня Жителя Южно-Сахалинска осудили за приют для иностранцев
- 09:48 Сегодня Жителя Ноглик приговорили к огромному штрафу за пьяную езду
- 10:35 Сегодня Вкладчики АТБ призывают сахалинцев присоединиться к пикету
- 09:20 Сегодня «Сахалинэнерго» ограничивает подачу электроэнергии злостным неплательщикам
19:04 9 Августа В Сахалинской области появится центр опережающей профподготовки
19:15 9 Августа В новом учебном году в Южно-Сахалинске будет усилена профориентационная работа со школьниками
15:55 10 Августа Новое наружное освещение установят на трех улицах Владимировки
- 18:02 9 Августа Завершается подготовка аэропорта Хомутово для пропуска по электронным визам
18:56 20 Июля Артобъекты финала VI национального чемпионата рабочих профессий украшают Южно-Сахалинск
14:10 20 Июля Музей книги Чехова «Остров Сахалин» поздравит Кировское с юбилеем села
- 11:45 20 Июля ВТБ начал принимать Huawei Pay в своей сети POS-терминалов
10:43 20 Июля В детском лагере в Таранае прошли мастер-классы по робототехнике
Выбор редакции
- 11:31 Сегодня Южносахалинцев приглашают принять участие в конкурсе «Караоке–онлайн»
- 11:24 Сегодня В Южно-Сахалинске отметят 73-ю годовщину освобождения Корейского полуострова, Южного Сахалина и Курил
- 10:00 Сегодня Сахалинские власти укрепляют сотрудничество с Росгвардией
- 09:22 Сегодня Жителя Южно-Сахалинска осудили за приют для иностранцев
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?