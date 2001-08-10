Сахалинская область получила медальон за профессионализм в «Сварочных технологиях»

Сахалинская область получила медальон за профессионализм в финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который прошел в Южно-Сахалинске с 8 по 12 августа. Об этом ТИА "Острова" рассказали в дирекции конкурса.

Награда вручена в одной из самых сложных компетенций – «Сварочные технологии».

Максим Богинский получил медальон лично из рук губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко в ходе торжественной церемонии награждения победителей. «Первый – наш. Это первый победитель от Сахалинской области, нам есть к чему стремиться и есть чем гордиться», – заявил Олег Кожемяко.

Сварщик Максим Богинский – студент Сахалинского техникума строительства и жилищно-коммунального хозяйства. «В прошлом году я принимал участие в финале и занял второе место. В этом занял уже первое. Впечатления отличные. Все участники были сильными, все показали себя на самом высоком уровне», – поделился Максим своими впечатлениями.

Медальон за профессионализм присуждается участникам, набравшим не менее 500 баллов: это означает, что конкурсант подтвердил профессиональную квалификацию по своей компетенции.

Финал VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) прошел с 8 по 12 августа в Южно-Сахалинске. В течение трех соревновательных дней участники со всей страны в возрасте от 16 до 22 лет (в ряде компетенций – до 25) демонстрировали свое мастерство по 63 компетенциям. Соревнования проходили на площадках ТВЦ «Аллея» и аэродрома «Пушистый». В них приняли участие 700 конкурсантов, чьи навыки оценивали 700 экспертов. Лидерами медального зачета по итогам соревнований стали команды Москвы, Татарстана и Московской области.