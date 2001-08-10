Сахалинские поисковики разведали место авиакатастроф в Тымовском районе

Активисты «Поискового движения России» провели разведку на местах гибели двух бомбардировщиков в Тымовском районе. Про фрагменты самолета в районе с.Ясное, известно было давно. Также, по слухам один из двигателей вывезен с места крушения несколько десятков лет назад и был он воздушного охлаждения, звездообразный, а значит это бомбардировщик Ту-2, полк которых стоял в п.Зональное в конце 40-х годов, сообщили ТИА «Острова» в движении.

Поисковики, взяв на борт активиста Движения из с.Ясное Эдуарда Катинского, а также начальника Управления культуры и спорта МО «Тымовский городской округ» Дмитрия Смекалова отправились к месту крушения. Первый поход оказался длинным и тяжелым. На поле, в северо-западной окраине которого потерпел катастрофу самолет, раньше косили траву, сейчас, уже много лет этого не делается, оно постепенно заболачивается, и трава вырастает местами больше 1,5 метров высотой. Идти по этому полю пришлось более километра, буквально продираясь сквозь стену из травы.

Попав на место, поисковики увидели длинную неширокую заболоченную воронку, ее размеры были 15 на 4 метра… внутри нее было много металла, о чем говорил металлоискатель. Ближе к лесу, на поверхности лежало много кусков рваного алюминия.

После недолгого изучения местности закипела работа. После каждого сигнала металлоискателя на крупный предмет, в дело вступала лопата. Таким образом, удалось сначала найти остатки диска основного шасси и резины, которая была изрезана ровными линиями. Местные жители помимо металла, брали для своих нужд и ее.

После нескольких выкопанных покореженных фрагментов стали попадаться части одного из двигателей. Каждый выкопанный обломок очень тщательно очищали и осматривали, ведь на нем может быть номер мотора, который позволит уточнить судьбу экипажа и то, что случилось с этим самолетом. Яма становилась шире и глубже, но номеров не было. Зато появился стойкий запах бензина, рядом были фрагменты бензобака. А глина, смогла законсервировать фрагменты, и все они выглядели как новые. В одной из топливных трубок оставался бензин. Отнесли ее подальше от ямы, подожгли топливо. На удивление, спустя столько лет, оно горело. В это же время удалось откопать фрагмент лопасти винта, баллон для сжатого воздуха и пламегаситель пушки ШВАК, которые стояли в крыльях. Также, в этой яме попались остатки парашютных строп. К сожалению, в этот день все работы закончить не получилось, стемнело. Пришлось отправляться в обратный путь. На новый день были большие планы, но полностью воплотить их не удалось. Ночью прошел сильный ливень и место раскопок превратилось в настоящее болото. Если днем ранее это место было сухое, то в этот раз во всех выкопанных ямах стояла вода. Но активисты продолжили работу, стоя в болотных сапогах в грязной жиже, доставали из глубины все новые и новые фрагменты. Так, удалось обнаружить гнутый и поломанный инструмент, пассатижи, ключи, а также свечи для двигателя. Видимо, в самолете был какой технический ящик. Были перекопаны уже несколько кубометров глины, а заветных номеров двигателя или самолета найдено не было. В одной из выкопанных ям, пока ее не заполнила вода, удалось найти разорванный боекомплект, снаряды ШВАК калибра 20 мм, бомбодержатель под большую авиабомбу и толстые, 2 см толщиной осколки видимо самой бомбы, ФАБ 250 или ФАБ 500. И вот, в очередной раз, поисковый щуп воткнулся в крупный предмет, на глубине трех штыков лопаты удалось найти фрагмент одного из цилиндров мотора АШ-82ФН, на клапанной коробке которого был четко виден номер одного из моторов. Это была удача, ради этого осколка стоило перекопать столько грунта. В ближайшее время в архив будет сделан запрос о данном моторе, чтобы пролить свет на обстоятельства катастрофы.

«Когда работали на Ту-2, больше всего поразило то, как глина законсервировала детали самолета и топливо. Когда копали яму с фрагментами двигателя, было ощущение, что находишься возле открытой топливной бочки, настолько сильный был запах. Ну и конечно же такое сочетание очень хорошо сохранило некоторые детали. Гайки, болты легко откручиваются, от руки. Ржавчины нет. Если сравнивать работу на других самолетах, то разница в сохранности огромная. Жаль, что дождь скорректировал нашу работу, можно было больше успеть сделать за это время, найти номер самолета, что позволило бы скорее выяснить судьбу экипажа» - поделился впечатлением активист Движения Виталий Каликин.

На следующий день, поисковики отправились в район с.Палево, на обнаруженные в тайге, жителями Тымовского района фрагменты самолета. По присланным фотографиям стало ясно, что это реактивный самолет, также были фотографии с двумя катапультируемыми креслами, что о говорило о том, что это катастрофа и экипаж погиб. На одном из кресел виднелась надпись «штурман», нашедшие фрагменты, сделали предположение, что покореженные элементы принадлежат фронтовому бомбардировщику Ил-28. К этому месту и отправились активисты.

Прибыв на точку, на первом же обнаруженном фрагменте был четко виден заводской номер самолета. Далее, осматривая другие крупные обломки, этот номер множество раз дублировался. Самолет шел с юга, первые фрагменты, это части крыльев и хвостового оперенья лежали на поверхности и под зарослями багульника. В этом месте растут высокие елки, верхушки которых срезаны, видимо при падении самолета, которое произошло скорее всего в 50-х годах. В 50 метрах от одного фрагмента крыла лежал удлинитель выхлопной трубы двигателя, на котором осталось крепежное кольцо с номером реактивного двигателя ВК-1. Еще в 30 метрах севернее лежали 2 катапультных кресла, летчика и штурмана. Рядом ящик под снаряды НР, калибра 23 мм. В этом месте, поисковики стали снимать слой дерна и под ним обнаружились разорванные гильзы из боекомплекта самолета, много оплавленного алюминия и бронестекла, а также элементы парашютной системы, пряжки, люверсы, каркас парашюта и фрагменты купола. Дальнейшую работу не дал провести начавшийся проливной дождь. Но главное уже было найдено, заводской номер самолета и номер одного из двигателей.

Крупные фрагменты, кормовая кабина стрелка-радиста, киль, двигатели скорее всего были вывезены и сданы на металл, т.к. таких довольно крупных частей самолета найти не удалось.

Ил-28 (по кодификации НАТО: Beagle — «Гончая») — первый советский реактивный фронтовой бомбардировщик.

Экипаж самолета Ил-28 составлял 3 человека, летчик и штурман сидели в передней части самолета, а стрелок-радист в герметичной кабине в корме бомбардировщика. Самолет считался очень надежным, прощающим ошибки и «хулиганство» летчика, катастрофы случались в основном из-за ошибки экипажа или сложных метеоусловий.

Пока, предварительно, по заводскому номеру установлено, что самолет вероятно 1953 года выпуска, произведен на заводе №166. Какая модификация, что произошло и судьбу экипажа поисковики будут выяснять в военных архивах.

«В Тымовском районе это уже второй и третий самолеты на местах гибели которых нам удалось поработать. Первый был бомбардировщик СБ (АНТ-40), в июне этого года мы работали на нем. Причем реактивный бомбардировщик Ил-28 был принят на вооружение вместо поршневого бомбардировщика Ту-2, и так получилось, что места катастроф этих самолетов находятся рядом. Вскоре мы продолжим работу в районе и не только по этим самолетам. Есть информация о других фрагментах, которые видели местные жители в лесах и на болотах» - рассказал руководитель Регионального отделения «Поискового движения России» Артем Бандура.

«Второй раз «Поисковое движение России» работает на территории Тымовского района. Для нас эта деятельность пока в новинку, поэтому, фактически с каждым новым, найденным самолетом, мы при помощи поисковиков открываем новую страницу истории – истории военных летчиков Сахалинской области. Данная работа очень важна, ведь в Тымовском городском округе много потомков летчиков и, возможно, кто-то из них сможет узнать судьбу без вести пропавших родственников» - говорит Дмитрий Смекалов начальник Управления культуры и спорта МО «Тымовский городской округ».

Работы по увековечению памяти погибших военных летчиков проводятся в рамках проектов «Небо Родины» и "Вечный полёт", на средства гранта Правительства Сахалинской области.