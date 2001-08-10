Один из домов в Холмске думают признать аварийным
Жилищно-коммунальные проблемы немногочисленных жителей улицы Советской, 119, в Холмске заставили задуматься о признании дома аварийным. При этом к управляющей компании, а этот адрес – одна из зон ответственности МУП МУК, у жителей претензий нет, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации.
«Когда идёт дождь косой, у нас на кухне третьего этажа через щели в раме окна попадает вода. Заливает кухню и коридор. Мы не успеваем убирать», - рассказала жительница Советской, 119, Ирина Макиевская.
Это лишь одна из проблем. В комнатах под обоями трещины, потолок обвалился, полы поведены. По словам местной жительницы Татьяны Максимовой, в доме постоянно проживают три семьи. Остальные жильцы свои комнаты сдают.
«Впечатление тяжёлое. Наверное, надо чаще бывать в таких домах, чтобы понимать, сколько ещё проблем существует в Холмском городском округе», - поделился глава местной администрации Андрей Сухомесов после встречи с холмчанами.
Двухподъездный дом является жилым лишь наполовину. Жильцы соседствуют с отделом Холмского линейного отдела полиции, где вовсе нет коммунальных проблем.
Советская, 119, стоит в очереди на ремонт фасада, систем тепло-, энерго- и водоснабжения на 2019 год.
Со слов главы администрации округа, сейчас необходимо понять, можно ли признать дом аварийным. В ближайшее время состоится комиссионное обследование.
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