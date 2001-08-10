На прямой линии в Холмске доминировали мужчины
От спила деревьев до состояния систем теплоснабжения – августовская прямая линия с главой администрации МО «Холмский городской округ» Андреем Сухомесовым отличалась разнообразием тем. Об этом поведали ТИА «Острова» в районной администрации.
Для своевременного реагирования на озвученные проблемы и предоставление развёрнутых ответов в работе линии приняли участие заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Александр Трощенков, и.о. заместителя главы администрации по социальным вопросам Валентин Муртазин и председатель Комитета по управлению имуществом администрации МО «Холмский городской округ» Юрий Кутырев.
За два часа работы линии поступили обращения от 31 жителя Холмского городского округа. Чаще всего дозванивались мужчины. Два звонка были из села Правда, один – об отсутствии уличного освещения на ул. Сахалинской - из Яблочного.
По словам Андрея Сухомесова, основная часть вопросов не требует длительного решения. Некоторые из них дублировались. К примеру, жители ул. Трудовой пожаловались на открытые люки, а холмчане с Переулка Крылова указали на необходимость произвести ремонт системы водоснабжения в частном секторе.
Поступали предложения об установке дополнительных детских площадок. В целом, по благоустройству больших вопросов на прямую линию не поступало. Совсем не было обращений по неудовлетворительному состоянию подвальных помещений, что является редкостью для подобного общения с жителями.
Треть вопросов была по уточнению маршрутов общественного транспорта, в частности, движению через ул. Первомайскую автобусов под номером «1».
Все поступившие на прямую линию вопросы будут своевременно отработаны.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:22 Сегодня Жителя Южно-Сахалинска осудили за приют для иностранцев
- 09:48 Сегодня Жителя Ноглик приговорили к огромному штрафу за пьяную езду
- 10:35 Сегодня Вкладчики АТБ призывают сахалинцев присоединиться к пикету
- 09:20 Сегодня «Сахалинэнерго» ограничивает подачу электроэнергии злостным неплательщикам
19:04 9 Августа В Сахалинской области появится центр опережающей профподготовки
19:15 9 Августа В новом учебном году в Южно-Сахалинске будет усилена профориентационная работа со школьниками
15:55 10 Августа Новое наружное освещение установят на трех улицах Владимировки
- 18:02 9 Августа Завершается подготовка аэропорта Хомутово для пропуска по электронным визам
18:56 20 Июля Артобъекты финала VI национального чемпионата рабочих профессий украшают Южно-Сахалинск
14:10 20 Июля Музей книги Чехова «Остров Сахалин» поздравит Кировское с юбилеем села
- 11:45 20 Июля ВТБ начал принимать Huawei Pay в своей сети POS-терминалов
10:43 20 Июля В детском лагере в Таранае прошли мастер-классы по робототехнике
Выбор редакции
- 11:31 Сегодня Южносахалинцев приглашают принять участие в конкурсе «Караоке–онлайн»
- 11:24 Сегодня В Южно-Сахалинске отметят 73-ю годовщину освобождения Корейского полуострова, Южного Сахалина и Курил
- 10:00 Сегодня Сахалинские власти укрепляют сотрудничество с Росгвардией
- 09:22 Сегодня Жителя Южно-Сахалинска осудили за приют для иностранцев
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?