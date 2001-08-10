На прямой линии в Холмске доминировали мужчины

От спила деревьев до состояния систем теплоснабжения – августовская прямая линия с главой администрации МО «Холмский городской округ» Андреем Сухомесовым отличалась разнообразием тем. Об этом поведали ТИА «Острова» в районной администрации.

Для своевременного реагирования на озвученные проблемы и предоставление развёрнутых ответов в работе линии приняли участие заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Александр Трощенков, и.о. заместителя главы администрации по социальным вопросам Валентин Муртазин и председатель Комитета по управлению имуществом администрации МО «Холмский городской округ» Юрий Кутырев.

За два часа работы линии поступили обращения от 31 жителя Холмского городского округа. Чаще всего дозванивались мужчины. Два звонка были из села Правда, один – об отсутствии уличного освещения на ул. Сахалинской - из Яблочного.

По словам Андрея Сухомесова, основная часть вопросов не требует длительного решения. Некоторые из них дублировались. К примеру, жители ул. Трудовой пожаловались на открытые люки, а холмчане с Переулка Крылова указали на необходимость произвести ремонт системы водоснабжения в частном секторе.

Поступали предложения об установке дополнительных детских площадок. В целом, по благоустройству больших вопросов на прямую линию не поступало. Совсем не было обращений по неудовлетворительному состоянию подвальных помещений, что является редкостью для подобного общения с жителями.

Треть вопросов была по уточнению маршрутов общественного транспорта, в частности, движению через ул. Первомайскую автобусов под номером «1».

Все поступившие на прямую линию вопросы будут своевременно отработаны.