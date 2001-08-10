Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» продолжается
Уже вторую неделю в Южно-Сахалинске проходит благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Мероприятие направлено на сбор школьных принадлежностей для детей из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, сообщили ТИА «Острова» в МБУ «Центр молодежных инициатив».
«Жители города в этом году принимают активное участие в акции. Уже удалось собрать внушительное количество школьных принадлежностей — тетрадей, дневников, ручек, фломастеров и пеналов. Пока очень мало портфелей, но мы уверены, что их количество прибавится», - рассказал директор Центра молодежных инициатив Южно-Сахалинска Олег Гортованов.
В проведении акции помогают активисты Волонтерского центра города Южно-Сахалинска. Добровольцы рассказывают жителям города о ходе её проведения. Как отмечают сами волонтеры, горожане позитивно реагируют на благотворительную инициативу и охотно к ней присоединяются.
Акция продлится до 28 августа. Урны для сбора школьных принадлежностей находятся в торговых центрах города:
- ТД «Амикс», ул.Пуркаева, 110;
- ТЦ «Азбука», магазин «Игрушки» (3 этаж), пр. Мира, 244;
- Магазин «Канц Парк», ул. Хабаровская, 84;
- Универмаг «Сахалин», ул.Ленина,123;
- Компания «Канц Плюс», пр. Мира, 19, склад 1, пр. Коммунистический, 45а;
- ТД «Школьник», пр. Мира, 19, склад 33.
Благотворительная акция проводится МБУ «Центр молодежных инициатив» при поддержке администрации города Южно-Сахалинска и НКО «Ротари клуб города Южно-Сахалинска» в рамках Всероссийского конкурса «Город — территория детства».
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