Сахалинскому призеру WorldSkills предложили три работы

На Сахалине чествуют обладателя специального приза всероссийских соревнований «Молодых профессионалов». Выпускник Сахалинского техникума строительства и ЖКХ Максим Богинский вошёл в пятерку лучших сварщиков национального финала VI чемпионата Worldskills Russia, который проходил в Южно-Сахалинске.

Как сообщили ТИА «Острова» в департаменте информационной политики правительства региона, молодой рабочий соревновался с 20-ю участниками из разных регионов России. В первый день он показывал умения в работе с трубными соединениями, во второй – варил конструкции под давлением и, наконец, в заключительный день работал с алюминиевыми и нержавеющими деталями. По итогам конкурса Максиму вручили специальный приз. За работой сахалинца на конкурсной площадке следили родственники и весь коллектив техникума.

- На соревнованиях было нелегко, - признался Максим. - Соперники – сильные, задания – сложные. И когда услышал свою фамилию со сцены, не сразу поверил в этот успех, но был очень счастлив. Меня уже позвали на работу три компании. В «Сахалин Энерджи» предложили пройти стажировку. Готовы принять на работу в центре сварочных материалов и центре технической помощи. В последнем я уже работал, проходил практику и не исключаю, что пойду трудиться именно туда. Моя профессия востребована в области, так что без работы не останусь.

- Наши труды не пропали даром, - резюмирует старший мастер техникума Алевтина Верещагина, которая на чемпионате выступала в качестве технического эксперта. – Ведь когда работает настоящая команда, а наш студенческо-педагогический коллектив иначе не назвать - всегда всё получается. И это доказала медаль Максима.

- Не сомневалась в успехе нашего воспитанника, - призналась директор учебного заведения Татьяна Дорошенко. - Он уже не раз доказывал свой профессионализм, ранее став победителем регионального и дальневосточного этапов чемпионата. Богинский - дипломированный специалист, но он по-прежнему практикуется в техникуме и помогает осваивать профессию новичкам.

Победу сахалинца торжественно отметили в стенах техникума. На церемонию пришли студенты, педагоги, руководство и родители – Ирина и Михаил. Им вручили грамоту за воспитание сына, а они, в свою очередь, поблагодарили преподавателей за колоссальный труд и опыт, которыми те делятся со студентами. Виновнику торжества вручили подарочные наручные часы и рабочую маску сварщика.

Сегодня в техникуме строительства и ЖКХ обучаются свыше 100 будущих сварщиков. И каждый из них планирует связать жизнь именно с этой профессией, востребованной на Сахалине.