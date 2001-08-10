Пожарно-спасательные гарнизоны примут участие в соревнованиях по ГДЗС
Соревнования на звание лучшего газодымозащитного звена состоятся 17 августа на учебно-тренировочном полигоне пожарной части села Троицкое. Об этом ТИА "Острова" сообщили в региональном управлении МЧС России.
Состязания будут проходить в 2 этапа – теоретический и практический. На первом выявят самую эрудированную команду – за 20 минут участники должны будут ответить на вопросы, содержащиеся в билетах. Второй этап определит самые физически подготовленные команды.
В этом году организаторы приготовили для участников ещё более сложные испытания. Программа соревнований будет включать в себя комбинированную полосу препятствий, на которой огнеборцы продемонстрируют навыки выполнения оперативно-служебных задач газодымозащитной службы. Например, личный состав команды, находясь в полной боевой экипировке, с включенным дыхательным аппаратом, должен взобраться на 2 этаж учебной башни по пожарному рукаву и сделать это нужно за минимальное время, с наименьшим количеством ошибок. Всего второй этап будет содержать 13 упражнений, среди которых подтягивание на турнике, переноска и эвакуация пострадавшего с препятствием, замена воздушных баллонов ДАСВ (дыхательных аппаратов со сжатым воздухом), теплодымокамера и многое другое.
За каждый этап участники получат определенное количество баллов. В случае невыполнения какого-либо упражнения предусматриваются штрафные санкции. В течение всего мероприятия участники должны будут соблюдать правила охраны труда и техники безопасности. В конце соревнований будут подведены итоги, исходя из которых команда, занявшая первое место, а также призёры соревнований получат свои награды.
Адрес пожарной части, где будут проходить состязания: село Троицкое, ул. Матросова, 15. Открытие в 09:00. Начало забегов в 10:00.
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