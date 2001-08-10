В департаменте социальной политики Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия
Специалисты департамента социальной политики администрации Южно-Сахалинска 17 августа проведут горячую телефонную линию по вопросам выдачи заключения о возможности или невозможности быть опекуном (попечителем) совершеннолетнего гражданина, признанного недееспособным по решению суда.
Звонки от южносахалинцев будут приниматься с 10.00 до 11.00 по телефону 300-715, сообщили ТИА "Острова" в мэрии.
Кроме этого, консультации по предоставлению государственных и муниципальных услуг департамента социальной политики можно получить с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00 по адресу: ул. Комсомольская, 169, каб. 11.
Справка по телефонам: 300-715, 300-717, 300-719, 300-718, 300-722 (доб. 2).
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